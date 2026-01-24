R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a G i o r g i o G o r i p e r l a v e r g o g n o s a e d e l i r a n t e i n t i m i d a z i o n e s u b i t a a B e r g a m o . L e m i n a c c e d i v i o l e n z a s o n o i n a c c e t t a b i l i i n o g n i l u o g o d i u n a s o c i e t à d e m o c r a t i c a , m a s o n o a n c o r a p i ù r i p u g n a n t i q u a n d o s i v e r i f i c a n o i n u n l u o g o c o m e l ’ u n i v e r s i t à , c h e d e v e r i m a n e r e i l p r i m o a r g i n e c o n t r o l ’ i n t o l l e r a n z a e l a c e n s u r a " . L o a f f e r m a A l f r e d o D ' A t t o r r e , r e s p o n s a b i l e U n i v e r s i t à e r i c e r c a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .