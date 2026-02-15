R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " S e n z a n e a n c h e p a s s a r e d a l P a r l a m e n t o e n o n o s t a n t e i p a l e t t i d e l l a C o s t i t u z i o n e M e l o n i a n n u n c i a c h e s a r e m o “ o s s e r v a t o r i ” d e l B o a r d o f p e a c e s u G a z a , c h e s i s t a s t r u t t u r a n d o c o m e u n c o m i t a t o d i a f f a r i c h e d i f a t t o e m a r g i n a s e m p r e p i ù l ’ O n u " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e i n u n l u n g o p o s t s u i s o c i a l . " M e l o n i c o n t i n u a a i n f a n g a r e l ’ I t a l i a p u r d i c o m p i a c e r e W a s h i n g t o n : d o p o a v e r e o f f e r t o c o p e r t u r a p o l i t i c a e m i l i t a r e a l G o v e r n o d i N e t a n y a h u a d e s s o d e g r a d a i l n o s t r o p a e s e a l r u o l o d i “ s p e t t a t o r e ” d i u n p r o g e t t o d i s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e c h e n o n s e m b r a o f f r i r e n e s s u n a p r o s p e t t i v a d i r e a l e r i s c a t t o a u n a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e m a r t o r i a t a d a a n n i d i v e s s a z i o n i e d a u l t i m o f a l c i d i a t a d a u n g e n o c i d i o - p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s - . M e l o n i p u ò f a r e t u t t i g l i i n c h i n i c h e v u o l e . M a l i f a c c i a a t i t o l o p e r s o n a l e . N o n i n n o m e d e l l ’ I t a l i a , c h e a n z i c h é e s s e r e s p e t t a t r i c e d o v r e b b e e s s e r e p r o m o t r i c e d i u n p r o c e s s o d i r e a l e s v i l u p p o s o c i a l e p e r G a z a r i s p e t t o s o d e l l e t r a d i z i o n i e d e l l a c u l t u r a p a l e s t i n e s e e d o v r e b b e e s s e r e i n p r i m a l i n e a a c o n d a n n a r e i l n u o v o p r o g e t t o d i N e t a n y a h u d i r a f f o r z a m e n t o d e g l i i n s e d i a m e n t i a b u s i v i i n C i s g i o r d a n i a " . " L ' I t a l i a t o r n i d a l l a p a r t e g i u s t a : d i f e s a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i e d e u r o p e i , d i g n i t à e r i g o r e n e l l a g e s t i o n e d e l l a s t o r i c a a l l e a n z a c o n g l i U s a , l a v o r o i n E u r o p a p e r c o s t r u i r e u n s o l i d o a s s e t r a i P a e s i c h e v o g l i o n o g l i e u r o b o n d , c o m e a b b i a m o f a t t o n e l 2 0 2 0 p e r p o r t a r e a c a s a i 2 0 9 m i l i a r d i " , s c r i v e t r a l e a l t r e c o s e C o n t e c h e p o i c o n c l u d e : " A b b i a m o b i s o g n o d i v i s i o n e , d i s t r a t e g i e , n o n d i t a t t i c i s m i e f u r b i z i e i n n a f f i a t i d a l l a i l l u s o r i a p r o p a g a n d a d o m e s t i c a " .