R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , " h a p r e s o i n e s a m e l a s i t u a z i o n e n e l S u d d e l L i b a n o , d o v e i l q u a d r o d i s i c u r e z z a c o n t i n u a a d e s s e r e f r a g i l e , c o n p e r d u r a n t i v i o l a z i o n i d e l l a r i s o l u z i o n e n . 1 7 0 1 d e l 2 0 0 6 e i l r i p e t e r s i d i i n a c c e t t a b i l i a t t a c c h i d a p a r t e i s r a e l i a n a a l c o n t i n g e n t e d i U n i f i l , a t t u a l m e n t e a g u i d a i t a l i a n a . A n c h e i n r e l a z i o n e a l l e d e c i s i o n i d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l ’ O n u d i c o n c l u d e r e l a m i s s i o n e U n i f i l , r e s t a i n e l u d i b i l e g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l l a L i n e a B l u , f a v o r e n d o l ’ i n c r e m e n t o d e l l e c a p a c i t à d e l l e F o r z e A r m a t e l i b a n e s i " .