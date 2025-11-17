R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , " s u l f r o n t e m e d i o r i e n t a l e v a l u t a p o s i t i v a m e n t e i l r a g g i u n g i m e n t o d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . D e s t a g r a n d e p r e o c c u p a z i o n e i l p e r d u r a r e d i e p i s o d i d i v i o l e n z a c h e c a u s a n o u n a l t o n u m e r o d i v i t t i m e t r a i c i v i l i . V a r i b a d i t o c h e i s e n t i m e n t i s u s c i t a t i d a g l i a v v e n i m e n t i a G a z a n o n p o s s o n o c o n f l u i r e i n q u e l l o i g n o b i l e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o c h e o g g i a p p a r e t a l v o l t a r i a f f i o r a r e " . I l C o n s i g l i o s o t t o l i n e a c h e " u n a p a c e d u r a t u r a r i c h i e d e u n a p p r o c c i o r e g i o n a l e e m u l t i l a t e r a l e , c a p a c e d i b i l a n c i a m e n t o t r a p o t e r i l o c a l i e i m p e g n o i n t e r n a z i o n a l e , e d e v e n e c e s s a r i a m e n t e g a r a n t i r e i l d i s a r m o d i H a m a s . È i n d i s p e n s a b i l e l ’ a t t u a z i o n e d e l p i a n o d i p a c e d i S h a r m e l - S h e i k h , m a n t e n e n d o i l r i s p e t t o d e l c e s s a t e i l f u o c o d a a m b o l e p a r t i , c o n l ’ o b i e t t i v o f i n a l e d i g i u n g e r e a l l a c o n c l u s i o n e d e l l ’ o c c u p a z i o n e m i l i t a r e d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e d i a v v i a r n e l a r i c o s t r u z i o n e . I n q u e s t o s e n s o l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e è u n i n t e r l o c u t o r e f o n d a m e n t a l e p e r l ' I t a l i a e l a C o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . " L ’ I t a l i a è p r e s e n t e n e l l ’ a s s i s t e n z a u m a n i t a r i a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e f a r à l a s u a p a r t e a n c h e p e r l ’ a d d e s t r a m e n t o d e l l e f o r z e d i P o l i z i a p a l e s t i n e s i , e n e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e i n i z i a t i v e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . I l C o n s i g l i o r i b a d i s c e c h e " u n a p a c e d u r a t u r a n e l l a r e g i o n e è p o s s i b i l e s o l o a t t r a v e r s o i l r i c o n o s c i m e n t o e l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a s o l u z i o n e ' d u e p o p o l i d u e S t a t i ' " .