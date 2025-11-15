W a s h i n g t o n , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e v o t e r à l u n e d ì u n a b o z z a d i r i s o l u z i o n e d e g l i S t a t i U n i t i p e r a p p r o v a r e i l p i a n o d i D o n a l d T r u m p p e r G a z a . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i d i p l o m a t i c h e . I l t e s t o p r e v e d e i n p a r t i c o l a r e u n m a n d a t o f i n o a l l a f i n e d i d i c e m b r e 2 0 2 7 p e r u n " c o m i t a t o p e r l a p a c e " c h e d o v r e b b e e s s e r e p r e s i e d u t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i e a u t o r i z z a l ' i n v i o d i u n a " f o r z a i n t e r n a z i o n a l e d i s t a b i l i z z a z i o n e " . L a s c o r s a s e t t i m a n a g l i a m e r i c a n i h a n n o a v v i a t o i n e g o z i a t i a l l ' i n t e r n o d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a , c o m p o s t o d a 1 5 m e m b r i , s u u n t e s t o c h e d a r e b b e s e g u i t o a l c e s s a t e i l f u o c o t r a I s r a e l e e H a m a s e a p p o g g e r e b b e i l p i a n o d i T r u m p . G l i S t a t i U n i t i e d i v e r s e n a z i o n i a r a b e e a m a g g i o r a n z a m u s u l m a n a , t r a c u i E g i t t o , A r a b i a S a u d i t a e T u r c h i a , h a n n o c h i e s t o a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e d i a d o t t a r e r a p i d a m e n t e l a r i s o l u z i o n e .