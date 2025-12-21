R a m a l l a h , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o l o n i i s r a e l i a n i s i s o n o s c o n t r a t i c o n p a l e s t i n e s i n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e , m e n t r e l e f o r z e i s r a e l i a n e p r e s e n t i s u l p o s t o h a n n o a p e r t o i l f u o c o c o n t r o i p a l e s t i n e s i , f e r e n d o n e d i v e r s i . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i p a l e s t i n e s i a i m e d i a , a g g i u n g e n d o c h e i s o l d a t i h a n n o p o i a r r e s t a t o d i v e r s i r e s i d e n t i p a l e s t i n e s i d e l l a z o n a d i K a f r Q a d d u m . U n c i t t a d i n o i s r a e l i a n o d i 2 2 a n n i è r i m a s t o f e r i t o d a l l e p i e t r e l a n c i a t e s u l p o s t o e d è s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e t r a s p o r t a t o i n o s p e d a l e . L a p o l i z i a i s r a e l i a n a h a d i c h i a r a t o c h e s t a i n d a g a n d o s u l l ' i n c i d e n t e .