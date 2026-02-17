R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P r o p r i o p e r c h è l e s t r a d e c o n v e n z i o n a l i s i s o n o s p e s s o a r e n a t e , s a r e b b e s b a g l i a t o l i q u i d a r e a p r i o r i q u e s t o t e n t a t i v o c h e m e r i t a d i e s s e r e o s s e r v a t o c o n a t t e n z i o n e e n o n c o n p r e g i u d i z i o " , a n c h e p e r c h è " n o n a m b i s c e a s o s t i t u i r e l e N a z i o n i u n i t e . P e r n o i d e l l a L e g a l a p a c e r e s t a l ' o b i e t t i v o c e n t r a l e , p e r c h è s e n z a l a p a c e n o n p u ò e s s e r c i u n a r i c o s t r u z i o n e d i u n a p r o s p e t t i v a d i v i t a , d i s i c u r e z z a , d i s v i l u p p o u m a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l d e p u t a t o d e l l a L e g a G i u l i o C e n t e m e r o , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , s u l B o a r d o f P e a c e .