R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a s o R w m a g i t a i l c e n t r o s i n i s t r a i n S a r d e g n a . S i t r a t t a d e l l ' a m p l i a m e n t o d e g l i s t a b i l i m e n t i n e l S u l c i s d e l l a R w n , f a b b r i c a d i a r m a m e n t i d e l g r u p p o t e d e s c o R h e i n m e t a l l , p i o m b a t o s u l t a v o l o d e l l ' a t t u a l e p r e s i d e n t e A l e s s a n d r a T o d d e d e i 5 S t e l l e . Q u e s t i o n e e r e d i t a t a d a p r e c e d e n t i g i u n t e : n e l 2 0 1 4 l a R e g i o n e , a l l o r a g u i d a t a d a F r a n c e s c o P i g l i a r u ( c e n t r o s i n i s t r a ) , d i e d e i l v i a l i b e r a a l l ' i n g r a n d i m e n t o d e l l o s t a b i l i m e n t o , s e n z a p e r ò c h i e d e r e p r e v e n t i v a m e n t e l a v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o a m b i e n t a l e . D o p o a n n i d i p r o t e s t e d e l l e a s s o c i a z i o n i a m b i e n t a l i s t e e r i n v i i , o r a l a q u e s t i o n e è a r r i v a t a a l d u n q u e : i l T a r , a s e g u i t o d i u n r i c o r s o d e l l a R w n , h a i n g i u n t o a l l a g i u n t a T o d d e d i d e l i b e r a r e s u l l a v i c e n d a e n t r o i l 1 6 d i c e m b r e . O v v e r o , d o m a n i . E s e n z a u n a r i s p o s t a e n t r o l a s c a d e n z a f i s s a t a , s i a n d r à a u n c o m m i s s a r i a m e n t o d a p a r t e d e l g o v e r n o . M a i l v o t o d o m a n i n o n c i s a r à . D a a m b i e n t i v i c i n i a l l a m a g g i o r a n z a c h e s u p p o r t a T o d d e s i f a s a p e r e c h e l a m a g g i o r p a r t e d e i p a r t i t i d e l l a g i u n t a s a r e b b e p r o n t a a v o t a r e c o n t r o l a d e l i b e r a c h e a u t o r i z z a l a V i a ( l a v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o a m b i e n t a l e ) e x p o s t p e r R w m , c o n i l M 5 S i n t e s t a . E x p o s t p e r c h é i n t a n t o l a R w m h a r e a l i z z a t o a l c u n i n u o v i r e p a r t i t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 1 . I 5 S t e l l e p e r ò , a d i f f e r e n z a d e l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e , r i b a d i s c o n o d i v o l e r a t t e n d e r e l ’ e s i t o d e l l ’ i s t r u t t o r i a f o r t e m e n t e v o l u t a d a T o d d e p e r a v e r e c o n t e z z a d i t u t t i g l i a s p e t t i d e l l a v i c e n d a . S e m p r e l e s t e s s e f o n t i s p i e g a n o c h e l a p r e s i d e n t e T o d d e h a p i ù v o l t e r i b a d i t o c h e n o n s i p u ò c o n c e d e r e u n a V i a e x p o s t s e n z a l a c o n f e r m a d e l l ’ a s s e n z a d i p r o b l e m i a m b i e n t a l i o d i q u a l s i a s i a l t r o g e n e r e , e c h e s e n z a u n ’ i s t r u t t o r i a c o m p l e t a n o n v e r r à v o t a t a a l c u n a d e l i b e r a i n g i u n t a , p o i c h é l a s t e s s a T o d d e n o n l a p o r t e r e b b e . I n o l t r e , a g g i u n g o n o a l l ’ A d n k r o n o s , T o d d e n o n h a m a i a u t o r i z z a t o a l c u n a V i a e l a G i u n t a n o n h a d a t o a l c u n a a u t o r i z z a z i o n e i n m e r i t o . S e n z a l ’ i s t r u t t o r i a c o m p l e t a e c o n c l u s a n o n p u ò e s s e r e p r e s e n t a t a a l c u n a d e l i b e r a , l a l i n e a . P e r T o d d e e l a s t r a g r a n d e p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a è n e c e s s a r i a u n a t o t a l e c o n d i v i s i o n e d e l l e s c e l t e , c h e d e v o n o r i c a d e r e s u l t e r r i t o r i o , c o n c l u d o n o l e s t e s s e f o n t i . " P i e n a f i d u c i a n e l l ' o p e r a t o r e d e l l a G i u n t a e n e l l e s c e l t e c h e h a f a t t o , s t a f a c e n d o e f a r à l a n o s t r a p r e s i d e n t e T o d d e , c h e h a d i m o s t r a t o d i s a p e r g o v e r n a r e l a R e g i o n e c o n i m p e g n o e l u n g i m i r a n z a , a n c h e q u a n d o o b b l i g a t a a p r e n d e r e d e c i s i o n i d i f f i c i l i n e l l ' e s c l u s i v o i n t e r e s s e d e l l a c o l l e t t i v i t à " , s o t t o l i n e a M i c h e l e C i u s a , c a p o g r u p p o M 5 S i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e . " I l c o n f r o n t o t r a l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a , i n G i u n t a e i n C o n s i g l i o , p r o s e g u e d a t e m p o s u t u t t i i t e m i . C o m e s p i e g a t o d a l l a s t e s s a p r e s i d e n t e T o d d e s u l c a s o R w m , a t t e n d i a m o l ' e s i t o d e l l ' i s t r u t t o r i a c h e n o n è a n c o r a c o n c l u s a , r i b a d e n d o s e n z a e s i t a z i o n i c h e l e g g i e r e g o l e v a n n o r i s p e t t a t e . I l M 5 S h a s e m p r e m a n t e n u t o u n a p o s i z i o n e l i n e a r e e c o e r e n t e . C o n t i n u e r e m o a g o v e r n a r e l a R e g i o n e f e d e l i a l p r o g r a m m a e l e t t o r a l e s c e l t o d a i c i t t a d i n i e a i n o s t r i p r i n c i p i : p a c e , t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e , g i u s t i z i a s o c i a l e e l e g a l i t à ' ' . A n c h e d a l P d s i r i b a d i s c e s o s t e g n o a l l e d e c i s i o n i d i T o d d e c o n i l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e i d e m s a r d i e d e p u t a t o , S i l v i o L a i : " S i t r a t t a d i u n a d e c i s i o n e a d a l t o c o n t e n u t o t e c n i c o c o n s i d e r a t o c h e l a G i u n t a d e l i b e r a s u u n a i s t r u t t o r i a f a t t a d a g l i u f f i c i d e l l a R e g i o n e e v a l i d a p e r o g n i a z i e n d a . P e r q u e s t o - s p i e g a L a i i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s - c i r i m e t t i a m o a l l e v a l u t a z i o n e t e c n i c h e e p o l i t i c h e c h e l a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e " , A l e s s a n d r a T o d d e , " v o r r à f a r e i n G i u n t a o i n c o a l i z i o n e " . C h i h a m e s s o i n c h i a r o c h e s a r à p r o n t o a v o t a r e i n g i u n t a c o n t r o s u l l a d e l i b e r a p e r l ' a m p l i a m e n t o d e l l a R w m è A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . E ' g i u s t o " v o t a r e n o p e r c h é n o n s o l o d o b b i a m o e s s e r e c o e r e n t i c o n q u e l l o c h e d i c i a m o , m a l a S a r d e g n a è e d e v e r e s t a r e u n a R e g i o n e d i p a c e . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i - a v v e r t e A n g e l o B o n e l l i a l l ' A d n k r o n o s - c h e u n a d e l l e p i ù g r a n d i i n d u s t r i e e u r o p e e d i a r m i c o m e l a t e d e s c a R h e i n m e t a l l - p r o d u t t r i c e d i d r o n i , m u n i z i o n i , c h e v e n d e a I s r a e l e e s o n o s t a t e u t i l i z z a t e a G a z a - a m p l i l a s u a f a b b r i c a . Q u e s t a d e l i b e r a v a b o c c i a t a e s i a m o p r o n t i a s o s t e n e r e t u t t e l e a z i o n i g i u r i d i c h e a s o s t e g n o d e l l ' i n i z i a t i v a d i A v s . N o n p u ò a c c a d e r e c h e u n a g i u n t a p r o g r e s s i s t a f a c c i a q u e s t o ' ' .