R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - L ' i n g r e s s o n e l B o a r d o f p e a c e " n o n s i p u ò f a r e , p u n t o . S t i a m o p a r l a n d o d i u n a a c c o l i t a d i d i t t a t o r i , a f f a r i s t i c o n c o n f l i t t i d i i n t e r e s s i g i g a n t e s c h i c o n T r u m p p r e s i d e n t e a v i t a . T u t t o i l p e g g i o c h e s i p u ò r a c c o g l i e r e " . L o h a d e t t o C a r l o C a l e n d a a I n o n d a , s u L a 7 . " Q u e l l a è u n a i n t e r n a z i o n a l e c h e v u o l e d i s t r u g g e r e l ' U n i o n e e u r o p e a . I o s o n o m o l t o o g g e t t i v o s u l l ' o p e r a t o d e l g o v e r n o M e l o n i m a q u i s i a m o d i f r o n t e a u n a c o s a d i u n a g r a v i t à i n t o l l e r a b i l e , p e r c h è o s i f a l ' E u r o p a o s i m u o r e e s t a r e c o n q u e l l i s i g n i f i c a c h e d i v e n t i a m o v a s s a l l i d e g l i S t a t i U n i t i " , h a a g g i u n t o i l l e a d e r d i A z i o n e .