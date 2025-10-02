R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a p a r l a m e n t a r e e u r o p e a B e n e d e t t a S c u d e r i è o g g i d e t e n u t a i l l e g a l m e n t e n e l c a r c e r e d i A s h d o d : s i t r a t t a d i u n v e r o e p r o p r i o s e q u e s t r o d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , c h e h a v i o l a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e a b b o r d a n d o i n m o d o i l l e g a l e l a F l o t t i g l i a d e l l a l i b e r t à " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " P e r q u e s t o d o m a n i , g i o v e d ì 3 o t t o b r e , s a r e m o i n p i a z z a p e r d e n u n c i a r e q u e s t a g r a v i s s i m a v i o l a z i o n e e p e r c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d i B e n e d e t t a S c u d e r i e d i t u t t e l e a t t i v i s t e e g l i a t t i v i s t i s e q u e s t r a t i . C i v e d i a m o d o m a n i a l l e o r e 8 . 3 0 i n p i a z z a V i t t o r i o e a l l e o r e 1 1 i n p i a z z a d e i C i n q u e c e n t o . I n v i t o t u t t e e t u t t i a p a r t e c i p a r e p e r d i f e n d e r e l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e e i d i r i t t i u m a n i " , c o n c l u d e .