R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l B o a r d o f P e a c e p r o m o s s o d a T r u m p n o n è u n o r g a n i s m o m u l t i l a t e r a l e , m a u n ’ o p e r a z i o n e p o l i t i c o - i m m o b i l i a r e t r a v e s t i t a d a d i p l o m a z i a . P e r s t a t u t o è n e l l e m a n i d i T r u m p , c o s t r u i t a a t t o r n o a l s u o p o t e r e . È u n a c a b i n a d i r e g i a p r i v a t a c h e i n t r e c c i a i n t e r e s s i g e o p o l i t i c i e d e c o n o m i c i f u o r i d a l l e s e d i l e g i t t i m e c o m e l ’ O n u e l ’ U n i o n e e u r o p e a , e d è i n a c c e t t a b i l e c h e M e l o n i s u p p o r t i q u e s t a o p e r a z i o n e c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " I n v o c a r e l a c o m p a t i b i l i t à c o s t i t u z i o n a l e p e r g i u s t i f i c a r e l a p r e s e n z a c o m e o s s e r v a t o r e - a g g i u n g e - n o n c a m b i a l a s o s t a n z a : è c o m u n q u e u n s e g n a l e d i a l l i n e a m e n t o . Q u e s t a n o n è a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , è s u b a l t e r n i t à " .