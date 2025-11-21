R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e s a s p e r a z i o n e e l ’ e s t r e m i s m o i n c e n d i a r i o g e n e r a t o d a l P d e d a l s u o s i n d a c o , c o n l a c o m p l i c i t à d i p r o - P a l e t e p p i s t i , a B o l o g n a s f o c i a n u o v a m e n t e n e l l ’ i n t o l l e r a n z a e n e l l a v i o l e n z a . A g g r e d i r e l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e c o s t r i n g e r e u n a c i t t à a b l i n d a r s i i n c a s a p e r i m p e d i r e l o s v o l g i m e n t o d i u n m o m e n t o d i s p o r t d i m o s t r a i l v e r o v o l t o d e l l a s i n i s t r a i t a l i a n a . N o i s t i a m o d a l l a p a r t e d e l l o s p o r t , d e l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e d i c h i n o n n e p u ò p i ù d i q u e s t o e s t r e m i s m o i d e o l o g i c o i n c u i è f i n i t a l a s i n i s t r a c o n i s u o i a l l e a t i ” . L o a f f e r m a G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a .