Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Lesasperazione e lestremismo incendiario generato dal Pd e dal suo sindaco, con la complicità di pro-Pal e teppisti, a Bologna sfocia nuovamente nellintolleranza e nella violenza. Aggredire le Forze dellOrdine e costringere una città a blindarsi in casa per impedire lo svolgimento di un momento di sport dimostra il vero volto della sinistra italiana. Noi stiamo dalla parte dello sport, delle Forze dellOrdine e di chi non ne può più di questo estremismo ideologico in cui è finita la sinistra con i suoi alleati. Lo afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera.