R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n i l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e e i l t r a t t a m e n t o r i s e r v a t o a g l i o s t a g g i p r e s i i n o s t a g g i o , H a m a s h a c o m m e s s o c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à , t r a c u i o m i c i d i o e t o r t u r a . L o s c r i v e A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l i n u n r a p p o r t o i n t i t o l a t o ' P r e n d e r e d i m i r a i c i v i l i : o m i c i d i , p r e s e d i o s t a g g i e a l t r e v i o l a z i o n i d a p a r t e d i g r u p p i a r m a t i p a l e s t i n e s i i n I s r a e l e e G a z a ' , i n c u i c o n d a n n a i l g r u p p o i s l a m i s t a e a l t r e f a z i o n i a r m a t e p a l e s t i n e s i p e r i c r i m i n i c o m m e s s i d u r a n t e i l m a s s a c r o e c h i e d e l a r e s t i t u z i o n e d e l l e s p o g l i e d e l l ' u l t i m o o s t a g g i o r i m a s t o , i l s e r g e n t e m a g g i o r e R a n G v i l i . A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l h a g i à a c c u s a t o H a m a s d i a v e r c o m m e s s o c r i m i n i d i g u e r r a d u r a n t e i l m a s s a c r o , m a n o n a v e v a m a i a f f e r m a t o c h e l a p o r t a t a e l a n a t u r a d e l l a v i o l e n z a r a g g i u n g e s s e r o l a s o g l i a d e i c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à . L a o n g h a i n o l t r e c o n d a n n a t o g l i o m i c i d i , g l i s t e r m i n i , l e i n c a r c e r a z i o n i , l e t o r t u r e , l e s p a r i z i o n i f o r z a t e , g l i s t u p r i e a l t r e f o r m e d i v i o l e n z a s e s s u a l e p e r p e t r a t e d a H a m a s . I l r a p p o r t o a t t r i b u i s c e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l m a s s a c r o " p r i n c i p a l m e n t e " a l l a c o s i d d e t t a a l a m i l i t a r e d i H a m a s , l e B r i g a t e I z z a d i n a l - Q a s s a m , a c c u s a n d o l e d i e s s e r n e " i p r i n c i p a l i r e s p o n s a b i l i " . A c c u s a p o i a l t r i g r u p p i t e r r o r i s t i c i d i G a z a d i e s s e r e r e s p o n s a b i l i i n m i s u r a m i n o r e , t r a c u i l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e , l e B r i g a t e d e i m a r t i r i d i a l - A q s a e a l t r i c i v i l i p a l e s t i n e s i p r e s u m i b i l m e n t e n o n a f f i l i a t i c h e h a n n o p r e s o p a r t e a l m a s s a c r o .