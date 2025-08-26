G a z a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I s r a e l e s t a p e n e t r a n d o n e l c u o r e d i G a z a c i t y c o n u n a f o r z a s c h i a c c i a n t e : c a r r i a r m a t i e a e r e i d a g u e r r a s t a n n o r a d e n d o a l s u o l o i n t e r i i s o l a t i , n o n s o l o d i s t r u g g e n d o e d i f i c i , m a a n c h e s v u o t a n d o d e l i b e r a t a m e n t e i q u a r t i e r i r e s i d e n z i a l i d e i l o r o r e s i d e n t i " . L o s c r i v e a l J a z e e r a , a g g i u n g e n d o c h e " s i è v e r i f i c a t o u n e n o r m e a u m e n t o d e l l ' i m p i e g o d i u n i t à d i a r t i g l i e r i a n e l l a p a r t e o r i e n t a l e d i G a z a C i t y , c o n c o n s e g u e n t e d i s t r u z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i " . " L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o s t a u t i l i z z a n d o u n a p o t e n z a m i l i t a r e c h e m i r a m e n o a c o l p i r e c o n p r e c i s i o n e e p i ù a c a n c e l l a r e c i ò c h e r e s t a d e l t e s s u t o u r b a n o d i G a z a : c a s e , s c u o l e , r i f u g i e o s p e d a l i s o n o s t a t i c o l p i t i d a i b o m b a r d a m e n t i - s o t t o l i n e a l ' e m i t t e n t e d e l Q a t a r - Q u e s t a n u o v a e s p a n s i o n e m i l i t a r e s t a l a s c i a n d o l e f a m i g l i e s e n z a u n p o s t o d o v e a n d a r e " .