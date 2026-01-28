W a s h i n g t o n , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o i d e n t i f i c a t o l ' u o m o c h e h a a g g r e d i t o l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a d e l M i n n e s o t a I l h a n O m a r d u r a n t e u n i n c o n t r o p u b b l i c o s p r u z z a n d o l e a d d o s s o u n a s o s t a n z a n o n a n c o r a i d e n t i f i c a t a . S i t r a t t a d i A n t h o n y J . K a z m i e r c z a k , 5 5 a n n i , c o m e h a c o n f e r m a t o a l l a C n n u n p o r t a v o c e d e l d i p a r t i m e n t o d i p o l i z i a d i M i n n e a p o l i s . K a z m i e r c z a k è d e t e n u t o n e l l a p r i g i o n e d e l l a c o n t e a d i H e n n e p i n . L a d e p u t a t a s o m a l a n a t u r a l i z z a t a a m e r i c a n a , c h e s t a v a t e n e n d o u n i n c o n t r o p u b b l i c o p e r c h i e d e r e l a f i n e a l l a r e p r e s s i o n e a n t i - i m m i g r a z i o n e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , n o n h a r i p o r t a t o c o n s e g u e n z e . O m a r h a a n c h e c h i e s t o a l s e g r e t a r i o d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a S i c u r e z z a i n t e r n a K r i s t i N o e m d i " d i m e t t e r s i o a f f r o n t a r e l ' i m p e a c h m e n t " . D o p o l ' a g g r e s s i o n e O m a r è t o r n a t a e s u l p o d i o p e r d i r e : " E c c o l a r e a l t à c h e p e r s o n e c o m e q u e s t ' u o m o o r r i b i l e n o n c a p i s c o n o : n o i s i a m o i l M i n n e s o t a , s i a m o f o r t i . E r e s t e r e m o r e s i l i e n t i d i f r o n t e a q u a l s i a s i c o s a c i p o s s a n o l a n c i a r e a d d o s s o " . O m a r è s p e s s o n e l m i r i n o d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , c h e c o n t i n u a a d i f e n d e r e N o e m n o n o s t a n t e l a s u a s u p e r v i s i o n e s u g l i a g e n t i f e d e r a l i d e l l ' i m m i g r a z i o n e c h e h a n n o s p a r a t o e u c c i s o d u e c i t t a d i n i s t a t u n i t e n s i a g e n n a i o , a f f e r m a n d o c h e N o e m n o n s i s a r e b b e d i m e s s a e c h e s t a v a f a c e n d o u n " o t t i m o l a v o r o " . L a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a O m a r ' ' è u n ' i m p o s t o r a ' ' e s e c o n d o T r u m p a v r e b b e o r g a n i z z a t o l e i s t e s s a l ' a g g r e s s i o n e s u b i t a d u r a n t e u n i n c o n t r o p u b b l i c o a M i n n e a p o l i s . I n u n a i n t e r v i s t a a l l ' A b c , i l t y o o n h a d e t t o r i s p o n d e n d o a l l a d o m a n d a s e a v e s s e v i s t o i l v i d e o d e l l ' a g g r e s s i o n e : " N o . N o n c i p e n s o ' ' . ' ' P e n s o c h e s i a u n ' i m p o s t o r a ' ' e ' ' p r o b a b i l m e n t e s i è f a t t a s p r u z z a r e a d d o s s o , c o n o s c e n d o l a " , h a a g g i u n t o .