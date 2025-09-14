R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r a g e d i a o g g i d o m e n i c a 1 4 s e t t e m b r e a M i l a n o d o v e u n a p a s s a n t e è m o r t a d o p o e s s e r e s t a t a t r a v o l t a d a u n u o m o c h e s i e r a l a n c i a t o d a l b a l c o n e d e l l a s u a a b i t a z i o n e a l q u a r t o p i a n o , t e n t a n d o i l s u i c i d i o . L a v i t t i m a , u n a d o n n a i t a l i a n a d i 8 3 a n n i , è m o r t a s u l c o l p o m e n t r e l ' u o m o , u n 7 0 e n n e , è s t a t o t r a s p o r t a t o i n c o d i c e r o s s o , c o s c i e n t e , a l l ’ o s p e d a l e N i g u a r d a , d o v e r i s u l t a n o n i n p e r i c o l o d i v i t a . S u l p o s t o , i n v i a F r a t e l l i d i D i o , s o n o i n t e r v e n u t i i m i l i t a r i d e l N u c l e o R a d i o m o b i l e e d e l l a s t a z i o n e c a r a b i n i e r i S a n C r i s t o f o r o .