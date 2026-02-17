M i l a n o , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e d i c i a m o d a l l ' i n i z i o m o l t e p e r s o n e , a l l a f i n e d i q u e s t a v i c e n d a , d o v r a n n o c h i e d e r e s c u s a a l l a f a m i g l i a M a n s o u r i . M o l t e , m o l t e p e r s o n e d o v r a n n o s c u s a r s i a n c h e t r a i g i o r n a l i s t i e o p i n i o n i s t i . N o i a t t e n d i a m o f i d u c i o s i " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s D e b o r a P i a z z a , l ' a v v o c a t a c h e r a p p r e s e n t a l a f a m i g l i a d i A b d h e r r a i m M a n s o u r i , 2 8 a n n i , u c c i s o d a u n a l t r o p o l i z i o t t o l o s c o r s o 2 6 g e n n a i o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o a R o g o r e d o , a l l e p o r t e d i M i l a n o . P a r o l e p r o n u n c i a t e d o p o a v e r a p p r e s o c h e o l t r e a l p o l i z i o t t o g i à i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o , a l t r i q u a t t r o a g e n t i s o n o o r a i n d a g a t i d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o .