M i l a n o , 1 3 a g o . ( A d n k r o n o s ) - P e r l a P r o c u r a d i M i l a n o l ' i p o t e s i c h e c o n g l i a r r e s t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a " s a r e b b e r o c e s s a t i n e g l i u f f i c i d e l C o m u n e i f a v o r i t i s m i e i t r a t t a m e n t i p r i v i l e g i a t i d i s p e n s a t i " e c h e o r a " v i g e r e b b e i n q u e l l a a m m i n i s t r a z i o n e u n s i s t e m a t r a s p a r e n t e e u g u a l e p e r t u t t i , è s m e n t i t a d a l f a t t o c h e m e n t r e a l c u n e p r a t i c h e e a l c u n i t i t o l i e d i l i z i r e l a t i v i a d i n t e r v e n t i c h e c o n f i g u r a n o l e v i o l a z i o n i i n d i c a t e n e l l e d i s p o s i z i o n i d i r i g e n z i a l i d e l m a r z o 2 0 2 3 s o n o s t a t i e f f e t t i v a m e n t e a n n u l l a t i , p e r a l t r i i n t e r v e n t i c h e c o n f i g u r a n o v i o l a z i o n i i d e n t i c h e i l C o m u n e " , l o s t e s s o g r u p p o d i l a v o r o i n v e c e " n o n è i n t e r v e n u t o " . E ' u n o d e g l i e l e m e n t i c o n c u i i p m s o s t e n g o n o , i n u n a m e m o r i a , l e e s i g e n z e c a u t e l a r i p e r l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a G i a n c a r l o T a n c r e d i e G i u s e p p e M a r i n o n i , e x p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r i l P a e s a g g i o . N e l d o c u m e n t o s o n o e l e n c a t i a l c u n i d e i p r i n c i p a l i p r o g e t t i c h e h a n n o r i d i s e g n a t o i l v o l t o e l e a l t e z z e d e l l a c i t t à , m a c h e h a n n o a n c h e u n t e r r e m o t o g i u d i z i a r i o e p o l i t i c o c h e n o n h a r i s p a r m i a t o l o s t e s s o s i n d a c o G i u s e p p e S a l a , i n d a g a t o p e r f a l s o e i n d u z i o n e i n d e b i t a p e r i l c o s i d d e t t o P i r e l l i n o . L e p r o b l e m a t i c h e s u l p r o g e t t o P i r e l l i 3 9 s o n o , f i n d a l 2 0 2 1 , o g g e t t o d i d i s c u s s i o n e " d i r e t t a e a s s a i f r e q u e n t e " t r a l ' e x a s s e s s o r e T a n c r e d i e l ' i m p r e n d i t o r e e f o n d a t o r e d i C o i m a M a n f r e d i C a t e l l a . " P e r P i r e l l i 3 9 n o n a b b i a m o a n c o r a i l t i t o l o c o n t i n u a n d o a r i c e v e r e r i c h i e s t e a c u i s t i a m o d a n d o t e m p e s t i v a m e n t e r i s p o s t a a u s p i c a n d o d i n o n a v e r e u l t e r i o r i r i t a r d i c h e c o m e c o n d i v i s o n o n s o n o s o s t e n i b i l i " s c r i v e i l f o n d a t o r e d i C o i m a s g r i l 1 9 m a g g i o s c o r s o . S i t r a t t a d i u n l u n g o m e s s a g g i o i n c u i , o s s e r v a l a p r o c u r a , " r e d i g e u n a s o r t a d i l i s t a d i d o g l i a n z e , r i c o r d a n d o a i d u e i n t e r l o c u t o r i c h e n o n è a n c o r a s t a t o a p p r o v a t o i l p i a n o d i P o r t a R o m a n a , c h e n o n s o n o a n c o r a s t a t i c o p e r t i g l i e x t r a c o s t i r e l a t i v i a l V i l l a g g i o O l i m p i c o e d a l l e a r e e d e l l a f o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a e c h e p e r P 3 9 n o n è a n c o r a s t a t o r i l a s c i a t o i l t i t o l o . E ' s i g n i f i c a t i v o i l f a t t o c h e n é M a l a n g o n e ( C h r i s t i a n , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C o m u n e d i M i l a n o , n o n r i s u l t a t r a g l i i n d a g a t i ) n é T a n c r e d i r i s p o n d a n o p e r i s c r i t t o a q u e s t o m e s s a g g i o " . N e l l a m e m o r i a s i r i p o r t a n o a n c h e a l t r i m e s s a g g i d e l g e n n a i o 2 0 2 2 c h e , a d i r e d e i t i t o l a r i d e l l ' i n c h i e s t a c h e i p o t i z z a a n c h e l a c o r r u z i o n e t r a i r e a t i , " d i m o s t r a n o c h e f i n d a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 2 s i a s t a t o c r e a t o u n a s o r t a d i ' u f f i c i o d i c o o r d i n a m e n t o ' e x t r a - i s t i t u z i o n a l e r i f e r i t o a i p r o g e t t i P o r t a R o m a n a , V a l t e l l i n a F a r i n i e P i r e l l i 3 9 , d e s t i n a t o a r i u n i r s i c o n c a d e n z a p e r i o d i c a f i s s a , a l q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o - p r o b a b i l m e n t e i n m o d o d e l t u t t o i n f o r m a l e - s i a f u n z i o n a r i d e l C o m u n e s i a f u n z i o n a r i d i C o i m a " .