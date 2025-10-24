M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - W i l l i a m A l f o n s o C e r b o , 4 3 a n n i , h a d e c i s o d i c o l l a b o r a r e c o n l a g i u s t i z i a e d a v a n t i a i p u b b l i c i m i n i s t e r i d i M i l a n o A l e s s a n d r a C e r r e t i e R o s a r i o F e r r a c a n e h a s v e l a t o , a p a r t i r e d a l l o s c o r s o s e t t e m b r e , i r a p p o r t i t r a a l c u n e f a m i g l i e l e g a t e a l l a m a f i a e r e d d i t i z i m a i l l e c i t i a f f a r i a l N o r d . I n d a g a t o n e l l ' i n c h i e s t a m i l a n e s e H y d r a - l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e è i n c o r s o d a v a n t i a l g u p E m a n u e l e M a n c i n i - l ' u o m o d e t e n u t o n e l c a r c e r e d i M a r a s s i c o n f e s s a : " a m m e t t o l a p a r t e c i p a z i o n e a l r e a t o a s s o c i a t i v o q u a l e a f f i l i a t o e c o l l e t t o r e e c o n o m i c o a M i l a n o d e l c l a n M a z z e i d i C a t a n i a ( . . . ) ; a m m e t t o i f a t t i p e r c u i s o n o s t a t o c o n d a n n a t o n e l p r o c e d i m e n t o ' S c a r f a c e ' e d e v o a m m e t t e r e - p e r l a p r i m a v o l t a l o f a c c i o i n q u e s t a s e d e - c h e t u t t i i r e a t i d i t r u f f a e b a n c a r o t t a s o n o s t a t i d a m e c o m m e s s i p e r a g e v o l a r e i l c l a n M a z z e i " . A i m a g i s t r a t i c o n s e g n a u n a m e m o r i a d a t t i l o s c r i t t a c o m p o s t a d a 2 7 p a g i n e c h e c o n t i e n e i v a r i p a s s a g g i d e l s u o p e r c o r s o e i r a p p o r t i c o n G a e t a n o C a n t a r e l l a d e t t o T a n o " ( a p p a r t e n e n t e a C o s a N o s t r a e s t o r i c o a f f i l i a t o a l c l a n M a z z e i i n c a r i c a t o d i g e s t i r e g l i a f f a r i a M i l a n o ) l e g a t i d a p p r i m a a l m o n d o d e l l e d i s c o t e c h e ( i n v i r t ù d e i r a p p o r t i d i C a n t a r e l l a c o n F a b r i z i o C o r o n a , c h e i n p i ù o c c a s i o n i s i r i v o l g e v a a C a n t a r e l l a q u a n d o a v e v a p r o b l e m i s u M i l a n o o , c o m e i n u n c a s o , i n c u i F a b r i z i o C o r o n a g l i c h i e s e u n r e c u p e r o c r e d i t o d i 7 0 . 0 0 0 e u r o d a f a r e a P a l e r m o p e r u n a t r u f f a p a t i t a d a u n a m i c o d i F a b r i z i o C o r o n a ) " . L a c o n o s c e n z a c o n C a n t a r e l l a r i s a l e a l l ' i n v e r n o 2 0 1 1 e d è l e g a t a a l m o n d o d e l l e d i s c o t e c h e . " R i c o r d o f e c e v e n i r e F a b r i z i o C o r o n a a l l a m i a d i s c o t e c a B h o a C a t a n i a " , u n a p e r s o n a t i r a t a i n b a l l o c o m e L e l e M o r a ( c o n c u i a v r e b b e p a r l a t o d i O r t o m e r c a t o ) , e n t r a m b i e s t r a n e i a l l ' i n d a g i n e . N e l l u n g o m e m o r i a l e C e r b o s o s t i e n e l ' e s i s t e n z a d e l l a " c o a l i z i o n e n e l t e r r i t o r i o m i l a n e s e t r a l e t r e c o m p a g i n i " , i l c o s i d d e t t o ' p a t t o ' t r a l e m a f i e ( C o s a N o s t r a , ' n d r a n g h e t a e c a m o r r a ) i n L o m b a r d i a c h e è a l l a b a s e d e l l ' i n c h i e s t a H y d r a d e l l a p r o c u r a d i M i l a n o . " R i b a d i s c o d i n o n a v e r m a i s p a r t i t o i n t r o i t i i l l e c i t i c o n i l s i s t e m a l o m b a r d o , i m i e i i l l e c i t i e r a n o m i e i e d e l l a f a m i g l i a M a z z e i e n e s s u n o p o t e v a e n t r a r c i , m a t r o v a n d o m i a M i l a n o , n o n e s s e n d o c i p i ù T a n o n o n p o t e v o e s i m e r m i d a l m e t t e r m i a d i s p o s i z i o n e t r a i l s i s t e m a s u e d i M a z z e i g i ù , c o m e a p p u n t o p i ù v o l t e è c a p i t a t o " a g g i u n g e . " N o n m i r e p u t o a s s o l u t a m e n t e u n p r o m o t o r e d i q u e s t o s i s t e m a , m a s o d i a v e r a l i m e n t a t o i l s i s t e m a g r a z i e a l m i o s t a t u s g i à r i c o n o s c i u t o a M i l a n o , d i u o m o d e l l a f a m i g l i a M a z z e i ( . . . ) e d i q u e s t o s o n o c o n s a p e v o l e d i p a g a r n e p e r l ' u l t i m a v o l t a l e c o n s e g u e n z e . S o l o c o s i c r e d o d i l i b e r a r m i d e f i n i t i v a m e n t e d a q u e s t o c a n c r o . C h i e d o u m i l m e n t e s c u s a " .