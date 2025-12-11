( A d n k r o n o s ) - I l p r o g e t t o è d a t e m p o a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e d e l p o o l d e l l a p r o c u r a d i M i l a n o - p m M a r i n a P e t r u z z e l l a , P a o l o F i l i p p i n i e M a u r o C l e r i c i - c h e s i o c c u p a d e l f i l o n e s u l l ' u r b a n i s t i c a e s u i p a l a z z i d i n u o v a c o s t r u z i o n e c h e s t a n n o c a m b i a n d o i l v o l t o d i M i l a n o . I l c a n t i e r e n e l l a c e n t r a l i s s i m a z o n a B r e r a h a u n a l u n g a s t o r i a t a n t o c h e r i s a l i r e b b e a l 1 8 2 8 l a p r i m a p r a t i c a e d i l i z i a s u v i a A n f i t e a t r o 7 e s u l l a q u e s t i o n e è g i à i n t e r v e n u t o n e l 2 0 2 1 i l C o n s i g l i o d i S t a t o c h e h a d a t o r a g i o n e a l l a s o c i e t à c o s t r u t t r i c e c o n t r o i l r i c o r s o d i a l c u n i r e s i d e n t i n e l q u a r t i e r e . N e l 1 9 9 9 l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e a v e v a a p p r o v a t o u n p r o g e t t o d i r i c o s t r u z i o n e p e r r e a l i z z a r e c a s e p o p o l a r i , n e l 2 0 0 7 v e n g o n o a b b a t t u t i i d u e r u d e r i p u b b l i c i r i s a l e n t i a l ' 7 0 0 , d i 3 e 5 p i a n i , e s i p a s s a a l p r o g e t t o a t t u a l e c h e p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e d i d u e e d i f i c i d i l u s s o d a 4 e 1 1 p i a n i a u t o r i z z a t i c o n u n a S c i a ( s e g n a l a z i o n e c e r t i f i c a t a d ' i n i z i o a t t i v i t à ) e n o n c o n u n p e r m e s s o d i c o s t r u i r e c o n a n n e s s o p i a n o a t t u a t i v o . N e l m a r z o s c o r s o , n e l l ’ i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o d a v a n t i a l g i p M a t t i a F i o r e n t i n i i l p r o g e t t i s t a M a r c o C e r r i , e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a e s a g g i o , r a p p r e s e n t a t o d a g l i a v v o c a t i U m b e r t o A m b r o s o l i e d E n r i c o C a n z i , s i e r a t r a l ' a l t r o d o v u t o d i f e n d e r e d a l l ' a c c u s a d i f a l s o i n a t t o p u b b l i c o p r o p r i o s u l l e p r a t i c h e e d i l i z i e d i v i a A n f i t e a t r o 7 .