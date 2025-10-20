M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x c o m p a g n a d i G i a n l u c a S o n c i n , i n c a r c e r e c o n l ' a c c u s a d i o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o , c o n f e r m a d a v a n t i a g l i i n v e s t i g a t o r i d i M i l a n o " l ' i n d o l e v i o l e n t a e p r e v a r i c a t r i c e " d e l 5 2 e n n e c h e l a s e r a d e l 1 4 o t t o b r e h a u c c i s o c o n o l t r e 3 0 c o l t e l l a t e P a m e l a G e n i n i c o n c u i a v e v a u n a r e l a z i o n e d a c i r c a u n a n n o . L a d o n n a c h e v i v e a C e r v i a d a b e n c i n q u e a n n i n o n h a p i ù n o t i z i e d e l l ' e x c o m p a g n o e n e l 2 0 1 1 l o a v e v a d e n u n c i a t o p e r m a l t r a t t a m e n t i , q u e r e l a r i s o l t a p e r v i a e x t r a g i u d i z i a r i e . I l s u o r a c c o n t o c o n f e r m a i n s o s t a n z a i l r i t r a t t o d i u n u o m o i n c l i n e a m i n a c c e e a g g r e s s i o n i . D o m a n i , d a v a n t i a l l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a L e t i z i a M a n n e l l a e a l l a p m A l e s s i a M a n e g a z z o p r o s e g u i r à l a s f i l a t a d i a l t r i t e s t i m o n i .