M i l a n o , 1 3 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o a l l o n t a n a t e p e r u n p a i o d i o r e , " p e r s f u g g i r e a l l a p r e s s i o n e m e d i a t i c a " d i c e u n a f o n t e c h e s i o c c u p a d e l c a s o , e o r a s o n o r i e n t r a t e n e l c a m p o r o m d i v i a S e l v a n e s c o , a M i l a n o , l e t r e f a m i g l i e d e i q u a t t r o r a g a z z i n i c h e e r a n o s u l l ' a u t o ( r u b a t a ) c h e h a i n v e s t i t o e u c c i s o l a p e n s i o n a t a 7 1 e n n e C e c i l i a D e A c u t i s . N o n è m a i s t a t a u n a f u g a : n e i l o r o c o n f r o n t i n o n c ' è n e s s u n p r o v v e d i m e n t o g i u d i z i a r i o e n e s s u n a f o r z a d e l l ' o r d i n e d o v e v a v i g i l a r e s u l l ' a c c a m p a m e n t o i n z o n a G r a t o s o g l i o . R i s p e t t o a l l a c o l p a d e i m i n o r i - t u t t i s o t t o i 1 4 a n n i e q u i n d i n o n i m p u t a b i l i - e d e v e n t u a l m e n t e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d e i g e n i t o r i s i o c c u p a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i e l a p r o c u r a o r d i n a r i a . I l p r i m o d o v r à s t a b i l i r e s e c i s o n o l e c o n d i z i o n i , c h e f i n o r a n o n s u s s i s t o n o ( i g e n i t o r i n o n l i h a n n o a b b a n d o n a t i , n é h a n n o c o n c o r s o a l r e a t o ) , d i a f f i d a r l i a u n a c o m u n i t à , m e n t r e a l q u a r t o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a s p e t t e r à v a l u t a r e p r e s u n t e c o l p e d e i g e n i t o r i , i n t e r v e n t o c h e v e r r à p r e s o s o l o q u a n d o t u t t o s a r à c h i a r o . L ' e v e n t u a l e r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e v a i n f a t t i a c c e r t a t a c a s o p e r c a s o , m e n t r e c i v i l m e n t e i g e n i t o r i r i s p o n d o n o s e m p r e d e i d a n n i c a u s a t i d a i f i g l i m i n o r i .