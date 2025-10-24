( A d n k r o n o s ) - L u i g i M o r c a l d i , p e r i l q u a l e l a g i p P a s q u i n e l l i h a c o n v a l i d a t o i l f e r m o , h a a m m e s s o d i a v e r a g g r e d i t o l ' e x c o m p a g n a R o n c h i , m a r i f e r i s c e " s o l o d u e o t r e c o l t e l l a t e " e d i a v e r l a c o l p i t a " p e r m e r o e m o m e n t a n e o ' i m p e t o ' , s o p r a f f a t t o d a l l a r a b b i a , s e n z a a l c u n a p r e m e d i t a z i o n e e m o s s o s o l o d a l p r o p o s i t o d i ' d a r l e u n a s c o s s a ' " . I n p i ù o c c a s i o n i , a v r e b b e p a r l a t o d i " u n a r e a z i o n e e m o t i v a i m p r o v v i s a e n o n l u c i d a " i n s e g u i t o a u n i n c o n t r o c a s u a l e c h e f i n i s c e c o n a l m e n o 1 4 c o l t e l l a t e c o n " u n ' a r m a a c q u i s t a t a c i r c a t r e n t ' a n n i f a e c h e s p e s s o e r a s o l i t o p o r t a r e c o n s é , i n p a r t e p e r l e g i t t i m a d i f e s a e i n p a r t e p e r c h é u t i l i z z a t o c o m e s t r u m e n t o p e r p r e p a r a r e e c o n s u m a r e i s u o i p a s t i a l p a r c o " . P e r l a g i p P a s q u i n e l l i c ' è " u n q u a d r o i n d i z i a r i o c e r t a m e n t e s o l i d o e s p e c i f i c o " d o v e o c c o r r e t e n e r e c o n t o d e l l a s u a p r e s e n z a l a s e r a p r i m a d e l d e l i t t o s o t t o l a c a s a d e l l a v i t t i m a , l a l e t t e r a " l i v o r o s a " a l f i g l i o e l ' a r m a c h e è s t a t a t r o v a t a s u i n d i c a z i o n e d e l 6 4 e n n e , i l v i d e o d e l l a f u g a a c q u i s i t o a g l i a t t i , l e s u e s t e s s e d i c h i a r a z i o n i . " I l n u m e r o d i c o l t e l l a t e i n f e r t e a l l a v i t t i m a e l a z o n a a n a t o m i c a a t t i n t a i n v i a p r e s s o c h é e s c l u s i v a ( v i s o e c o l l o ) d e p o n g o n o i n m a n i e r a i n e q u i v o c a b i l e p e r l a s u s s i s t e n z a p i e n a a n c h e d e l l a v o l o n t a r i e t à d e l r e a t o c o m m e s s o e d e l r e l a t i v o e v e n t o , a p r e s c i n d e r e d a i t e n t a t i v i d e l M o r c a l d i d i r i d i m e n s i o n a r e e x p o s t l ' i n t e n s i t à d e l d o l o o m i c i d i a r i o " c o n c l u d e l a g i u d i c e .