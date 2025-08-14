M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o r a p p r e s e n t a t o q u e l l e c h e s o n o l e n o s t r e v a l u t a z i o n i a l t r i b u n a l e d e l r i e s a m e . N o n c ’ è d a l n o s t r o p u n t o d i v i s t a n e s s u n p a t t o c o r r u t t i v o , n é s i s t e m i c o a d d e b i t a b i l e a l a r c h i t e t t o P e l l a . N o n c i s o n o c o n d o t t e i l l e c i t e d a l p u n t o d i v i s t a p e n a l e , a b b i a m o p r o d o t t o d o c u m e n t i a s o s t e g n o d i q u e l l e c h e s o n o l e n o s t r e t e s i e c o n f i d i a m o n e l l ’ a c c o g l i m e n t o d e l r i c o r s o " . L o a f f e r m a M a r c o M e s s o r a d i f e n s o r e d e l l ' e x m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a t r a i s e i a r r e s t a t i d e l l ' i n c h i e s t a m i l a n e s e s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e h a a p p e n a c o n c l u s o l a s u a u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e . " P e l l a è a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i e d è m o l t o d i s p i a c i u t o p e r l a s i t u a z i o n e i n c u i è , d a l l a q u a l e s i r i t i e n e c o m p l e t a m e n t e e s t r a n e o e c o n f i d i a m o d i p o t e r l o d i m o s t r a r e " c o n c l u d e i l l e g a l e .