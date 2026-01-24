R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S p e r a v a m o i n u n a s m e n t i t a , i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i i n v e c e n o n è n é s o r p r e s o n é i n o r r i d i t o a l l ’ i d e a c h e i m u s c o l a r i u o m i n i d e l l ’ I c e p o s s a n o m e t t e r e i p i e d i s u l n o s t r o t e r r i t o r i o . I n s o s t a n z a p e r i l m i n i s t r o q u e g l i a g e n t i s o n o i b e n v e n u t i , g l i b a s t a p e n s a r e d i a v e r e u n c o o r d i n a m e n t o f o r m a l e d e l l a s i c u r e z z a . V e n g a i n P a r l a m e n t o a r i f e r i r e t u t t o q u e s t o “ . C o s ì l a C a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a .