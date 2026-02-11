M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - È t u t t o p r o n t o . S t a s e r a l ’ I t a l i a m a s c h i l e d e l l ’ h o c k e y s u g h i a c c i o s c e n d e i n c a m p o . A l l e 2 1 . 1 0 , g l i a z z u r r i s u l g h i a c c i o d e l l a M i l a n o S a n t a g i u l i a I c e H o c k e y A r e n a a f f r o n t e r a n n o l a S v e z i a , n o n u n a p a s s e g g i a t a , n e l p r i m o m a t c h d e l G r u p p o B d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L a g i o r n a t a d i i e r i è s t a t a d e d i c a t a a l l a r i f i n i t u r a f i n a l e : u n ’ o r a d i a l l e n a m e n t o s u l g h i a c c i o d e l l ’ i m p i a n t o m i l a n e s e p e r l a s q u a d r a g u i d a t a d a J u k k a J a l o n e n , p o i i l c l a s s i c o m o r n i n g s k a t e n e l l a m a t t i n a t a d i d o m a n i p r i m a d i c o n c e n t r a r e t u t t e l e e n e r g i e s u l l a s f i d a i n a u g u r a l e . S a r à l ’ i n i z i o d i u n p e r c o r s o a f f a s c i n a n t e e d u r i s s i m o , c h e p r o s e g u i r à v e n e r d ì 1 3 f e b b r a i o c o n t r o l a S l o v a c c h i a e s a b a t o 1 4 c o n t r o l a F i n l a n d i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n q u i s t a r e l ’ a c c e s s o a l p l a y o f f d e l 1 7 f e b b r a i o , p o r t a d ’ i n g r e s s o a i q u a r t i d i f i n a l e . A v e n t ’ a n n i d a l l ’ u l t i m a a p p a r i z i o n e o l i m p i c a a T o r i n o 2 0 0 6 , l ’ I t a l i a t o r n a s u l p a l c o s c e n i c o p i ù i m p o r t a n t e , d a v a n t i a l p r o p r i o p u b b l i c o , c o n l a c o n s a p e v o l e z z a d i n o n a v e r e n u l l a d a p e r d e r e . A g u i d a r e i l g r u p p o s a r à a n c o r a u n a v o l t a T h o m a s L a r k i n . I l c a p i t a n o a z z u r r o , a l l a s u a q u a r t a s t a g i o n e c o n l a “ C ” s u l p e t t o , h a r a c c o n t a t o l ’ a t t e s a e l e e m o z i o n i d e l l a v i g i l i a : " S o n o q u a s i s e t t e a n n i c h e a s p e t t i a m o q u e s t o m o m e n t o . E s s e r e q u i , g i o c a r e i n c a s a , d o p o a v e r v i s s u t o e m o z i o n i f o r t i s s i m e c o m e l a C e r i m o n i a d ’ A p e r t u r a a S a n S i r o , è q u a l c o s a d i s p e c i a l e . D e b u t t a r e c o n l a S v e z i a l o s a r à a n c o r a d i p i ù , c o n t a n t i t i f o s i p r o n t i a s o s t e n e r c i " , d i c e . D i f r o n t e c i s a r à u n a S v e z i a c o m p o s t a i n t e r a m e n t e d a g i o c a t o r i N h l , u n a s q u a d r a d i l i v e l l o a s s o l u t o . M a L a r k i n i n v i t a a s c e n d e r e i n p i s t a s e n z a t i m o r i r e v e r e n z i a l i : " D o v r e m o e s s e r e b r a v i a n o n d a r g l i t r o p p o r i s p e t t o . P e n s i a m o a n o i , a l n o s t r o g i o c o . L o r o f a n n o i l n o s t r o s t e s s o s p o r t , s o n o e s s e r i u m a n i . P o s s i a m o m o s t r a r e l e n o s t r e q u a l i t à s u l p a l c o s c e n i c o p i ù i m p o r t a n t e a l m o n d o . C o s a c ’ è d i p i ù b e l l o ? " . P a r o l e c h e r i s p e c c h i a n o a n c h e i l c l i m a a l l ’ i n t e r n o d e l l o s t a f f t e c n i c o . L ’ a s s i s t a n t c o a c h G i o r g i o D e B e t t i n , p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l l a N a z i o n a l e d a l 2 0 1 7 , h a s o t t o l i n e a t o l a c r e s c i t a d e l g r u p p o n e l c o r s o d e l r a d u n o p r e - o l i m p i c o : " L a p a r t i t a c o n l a G e r m a n i a c i h a l a s c i a t o u n i m p o r t a n t e c a r i c o d i f i d u c i a . T o l t i i p r i m i 1 0 ’ , t r o p p o t i m i d i , a b b i a m o a v u t o b u o n e r i s p o s t e e m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l l e n o s t r e p o t e n z i a l i t à " . D o p o i p r i m i g i o r n i v i s s u t i t r a V i l l a g g i o O l i m p i c o e g r a n d i e m o z i o n i , l a s q u a d r a h a a l z a t o p r o g r e s s i v a m e n t e i l l i v e l l o d e l l a v o r o : " A l l ’ i n i z i o e r a v a m o i n u n a v e r a e p r o p r i a l a v a t r i c e d i s e n s a z i o n i . C o l p a s s a r e d e l t e m p o l a q u a l i t à d e g l i a l l e n a m e n t i è c r e s c i u t a , c o s ì c o m e i n t e n s i t à e a p p l i c a z i o n e . C ’ è f i d u c i a n e l f a r s i t r o v a r e p r o n t i a l m o m e n t o d e l p r i m o i n g a g g i o " . A d a r e u l t e r i o r e s p i n t a a l g r u p p o m a s c h i l e c ’ è a n c h e l ’ i m p r e s a d e l l a N a z i o n a l e f e m m i n i l e , g i à q u a l i f i c a t a a i q u a r t i d i f i n a l e : " È u n o r g o g l i o p e r t u t t o l ’ h o c k e y i t a l i a n o – h a c o n c l u s o L a r k i n – e p u ò e s s e r e u n o s t i m o l o a n c h e p e r n o i . L o r o h a n n o c o l t o l a l o r o o c c a s i o n e , p r o v i a m o a f a r e l o s t e s s o " . O g g i s i a l z a i l s i p a r i o .