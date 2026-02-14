R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s f i d a o l i m p i c a d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 n o n s i g i o c a s o l t a n t o s u l l e p i s t e . I n o c c a s i o n e d e i G i o c h i i n v e r n a l i , l a s a l u t e d e l c e r v e l l o è e n t r a t a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o s c i e n t i f i c o e p u b b l i c o c o n i l c o n v e g n o ‘ U n c e r v e l l o d a m e d a g l i a d ’ o r o ’ , p r o m o s s o d a l l a s e z i o n e L o m b a r d i a d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) e i n s e r i t o n e l c a l e n d a r i o d e l l e O l i m p i a d i c u l t u r a l i , c o n i l p a t r o c i n i o d i R e g i o n e L o m b a r d i a . B o r m i o , c u o r e d e l l e g a r e o l i m p i c h e d i s c i a l p i n o m a s c h i l e , è d i v e n t a t a c o s ì , p e r u n g i o r n o , a n c h e c a p i t a l e d e l l a p r e v e n z i o n e n e u r o l o g i c a , r i u n e n d o i s t i t u z i o n i , s p e c i a l i s t i e c a m p i o n i o l i m p i c i i n u n c o n f r o n t o a p e r t o a l l a c i t t a d i n a n z a . " P e r l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e o n c o l o g i c h e l a p r e v e n z i o n e h a p r o d o t t o r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i - h a a f f e r m a t o M a r i o Z a p p i a , p r e s i d e n t e S i n - P e r l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e , s o p r a t t u t t o q u e l l e n e u r o d e g e n e r a t i v e , a b b i a m o f a t t o a n c o r a t r o p p o p o c o . E p p u r e , o g g i s a p p i a m o c h e e s i s t o n o f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i s u i q u a l i p o s s i a m o i n t e r v e n i r e . S e r i u s c i a m o a d a g i r e p r e c o c e m e n t e e i n m o d o m i r a t o , p o s s i a m o r i d u r r e s i a l a f r e q u e n z a s i a l a g r a v i t à d i q u e s t e m a l a t t i e " . R i f e r e n d o s i a l c o n t e s t o o l i m p i c o , Z a p p i a h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a g e s t i o n e d e l t r a u m a c r a n i c o , " u n p o s s i b i l e f a t t o r e d i r i s c h i o p e r l o s v i l u p p o d i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , c o m e i l P a r k i n s o n . È f o n d a m e n t a l e r i d u r r e i l r i s c h i o a t t r a v e r s o a d e g u a t e p r o t e z i o n i e g a r a n t i r e u n i n t e r v e n t o t e m p e s t i v o s u l l e p i s t e , c o n p e r s o n a l e m e d i c o d e d i c a t o e p e r c o r s i r a p i d i v e r s o i c e n t r i o s p e d a l i e r i . L a t e m p e s t i v i t à p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l i m i t a r e c o m p l i c a n z e a n c h e a l u n g o t e r m i n e " . S u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o , i l p r e s i d e n t e S i n d e l l a S e z i o n e L o m b a r d a , S i m o n e V i d a l e , h a e v i d e n z i a t o " l a n e c e s s i t à d i u n a v e r a s u s s i d i a r i e t à t r a l e d i v e r s e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e , a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , p e r g a r a n t i r e a s s i s t e n z a a t u t t i i m a l a t i n e u r o l o g i c i " . O s s e r v a n d o c h e " i l c e r v e l l o è l a p r i m a i n f r a s t r u t t u r a d e l n o s t r o o r g a n i s m o " e c h e " p r o t e g g e r l o s i g n i f i c a i n v e s t i r e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " , V i d a l e h a s p i e g a t o l ’ i m p o r t a n z a d e i " p e r c o r s i c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i p e r l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e a c u t e t e m p o - d i p e n d e n t i e d e l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ i n t e g r a z i o n e t r a l e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e d e l t e r r i t o r i o , c o s ì d a a s s i c u r a r e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i , c o n t i n u i t à d i c u r a e u n a p r e s a i n c a r i c o e f f i c a c e a n c h e i n u n c o n t e s t o c o m p l e s s o c o m e q u e l l o d e i G i o c h i o l i m p i c i " . R i l a n c i a n d o l a v i s i o n e s t r a t e g i c a d e l l a n e u r o l o g i a è s t a t o A l e s s a n d r o P a d o v a n i , P a s t P r e s i d e n t S i n , h a r i c o r d a t o c h e l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e e p s i c h i a t r i c h e " r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e s f i d e p i ù g r a n d i p e r l a m e d i c i n a c o n t e m p o r a n e a . C e f a l e a e i n s o n n i a , f i n o a p a t o l o g i e c o m e i c t u s , P a r k i n s o n , s c l e r o s i m u l t i p l a e d e c a d i m e n t o c o g n i t i v o i n t e r e s s a n o u n t e r z o d e l l a p o p o l a z i o n e . " P o s s i a m o f a r e m o l t o p e r r i d u r r e l a d i s a b i l i t à , m a p o s s i a m o f a r e a n c o r a d i p i ù p e r d i m i n u i r e l ’ i n c i d e n z a d i q u e s t e p a t o l o g i e , a n c h e n e l l e e t à p i ù a v a n z a t e " . D a q u i i l r i c h i a m o a l c o n c e t t o d i O n e B r a i n , O n e H e a l t h c h e " n o n è u n o s l o g a n , m a u n a v i s i o n e i n t e g r a t a - h a p r e c i s a t o - L a s a l u t e è u n i t a r i a e i l c e r v e l l o n e è u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e , t a n t o q u a n t o i l c u o r e o g l i a l t r i o r g a n i . I n v e s t i r e s u l l a p r e v e n z i o n e n e u r o l o g i c a s i g n i f i c a i n v e s t i r e s u l f u t u r o d e l l a n o s t r a s o c i e t à " . A s s i c u r a n d o i l s o s t e g n o d e l l a R e g i o n e a i p r o g e t t i e m e r s i d a l c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o , E m a n u e l e M o n t i , P r e s i d e n t e d e l l a I X C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e W e l f a r e , h a o s s e r v a t o c h e " p o r t a r e n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i i l d i b a t t i t o c l i n i c o c h e n a s c e d a a p p u n t a m e n t i c o m e q u e s t o è f o n d a m e n t a l e . I l t e m a d e l l a s a l u t e m e n t a l e , d a i g i o v a n i a g l i a n z i a n i - h a a g g i u n t o - s t a a s s u m e n d o u n a c e n t r a l i t à s e m p r e m a g g i o r e e r i c h i e d e r i s p o s t e c o n c r e t e e i n t e g r a t e " . L ' i m p o r t a n z a d e l l a r e t e d e l l e n e u r o s c i e n z e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a è s t a t a c o m m e n t a t a a n c h e d a M a r i o M e l a z z i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e W e l f a r e d i R e g i o n e L o m b a r d i a . N e l s u o i n t e r v e n t o h a r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a s u s s i d i a r i e t à t r a l ' o s p e d a l e N i g u a r d a e q u e l l i d e l l a V a l t e l l i n a , c u i h a n n o c o n t r i b u i t o a n c h e a l t r i n o s o c o m i d e l l a R e g i o n e , s o p r a t t u t t o p e r d a r e i l s u p p o r t o n e u r o l o g i c o i n q u e s t o i m p o r t a n t e m o m e n t o o l i m p i c o . M e l a z z i n i h a a n c h e r i c h i a m a t o a l l a n e c e s s i t à d i p o t e r t r a d u r r e i n a t t i c o n c r e t i c i ò c h e d e r i v a s i a d a l l e e s p e r i e n z e s u l t e r r i t o r i o s i a d a i l a v o r i s c i e n t i f i c i . D i s e g u i t o , M a s s i m o L o m b a r d o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A r e u - A g e n z i a r e g i o n a l e e m e r g e n z a u r g e n z a d e l l a L o m b a r d i a , h a m e s s o i n l u c e i l r u o l o d e l l a r e t e d e l l e e m e r g e n z e e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a n e u r o l o g i a p e r l e p a t o l o g i e t e m p o d i p e n d e n t i . L a p r i m a c i t t a d i n a d i B o r m i o , S i l v i a C a v a z z i h a e s p r e s s o a p p r e z z a m e n t o p e r " i l f a t t o c h e l ' o s p e d a l e M o r e l l i f a c c i a p a r t e d i u n a r e t e m o l t o i m p o r t a n t e c o n l ' o s p e d a l e N i g u a r d a , e c c e l l e n z a m o n d i a l e s t r a o r d i n a r i a n e l c a m p o d e l l a s a n i t à : è u n a g a r a n z i a p e r i l f u t u r o , p e r q u e l l e c h e s o n o l e e s i g e n z e d e i n o s t r i c i t t a d i n i e d e i t u r i s t i c h e v i s i t e r a n n o B o r m i o n e i p r o s s i m i a n n i " . S u l l a p r e v e n z i o n e è t o r n a t o p r e s i d e n t e d e l C o n i L o m b a r d i a , M a r c o R i v a , r i m a r c a n d o i l v a l o r e d e l l o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d i b e n e s s e r e r i c o n o s c i u t o a n c h e d a l l a C o s t i t u z i o n e . " I l c e r v e l l o è d e t e r m i n a n t e n e l l e p e r f o r m a n c e a g o n i s t i c h e - h a c h i a r i t o - m a i l r u o l o d e l l o s p o r t v a o l t r e l a c o m p e t i z i o n e . È b e n e s s e r e f i s i c o e m e n t a l e , i n t e g r a z i o n e , s o c i a l i t à . M e t t e r e i n s i e m e c a m p i o n i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e s i g n i f i c a c o s t r u i r e u n a s q u a d r a p i ù f o r t e p e r t u t t a l a c o m u n i t à " . L a p r e s e n z a d e g l i o l i m p i o n i c i Y u r i C o n f o r t o l a e G i u l i a n o R a z z o l i - r i f e r i s c e u n a n o t a - h a r e s o t a n g i b i l e q u e s t o l e g a m e t r a a l l e n a m e n t o d e l c o r p o e f o r z a m e n t a l e , t e m a t i c a r a f f o r z a t a a n c h e n e l l ' i n t e r v e n t o s t r a o r d i n a r i o d i A n d r e a P a n z e r i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e m e d i c a F i s i - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s p o r t i n v e r n a l i .