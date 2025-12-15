R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o q u a s i 4 m i l a g l i a t l e t i p r e v i s t i p e r i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 : u n n u m e r o i m p o r t a n t e c h e e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d i s u p p o r t o m e d i c o p e r l a p r e v e n z i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e l l e l e s i o n i d a p r a t i c a s p o r t i v a . P e r a g g i o r n a r e a l l ' u s o a p p r o p r i a t o d e l l ' i m a g i n g d i a g n o s t i c o i c l i n i c i c h e s a r a n n o i m p e g n a t i a i G i o c h i , l a S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) h a o r g a n i z z a t o i l c o r s o d i f o r m a z i o n e ' I l r u o l o d e l l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ' a t l e t a ' . L ' u l t i m o d e i 3 a p p u n t a m e n t i - i p r i m i 2 s i s o n o t e n u t i a M i l a n o e R o m a - s i è s v o l t o a C o r t i n a d ' A m p e z z o a l l a p r e s e n z a d i 2 3 r e l a t o r i e u n c e n t i n a i o d i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . " O g g i , a n c h e s e s o l o i l 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e p r a t i c a s p o r t r e g o l a r m e n t e , 1 6 m i l i o n i s o n o i t e s s e r a t i a l l e v a r i e f e d e r a z i o n i o a s s o c i a z i o n i s p o r t i v e a f f i l i a t e a l C o n i : u n n u m e r o e l e v a t o d i a t l e t i i n g r a d o d i g e n e r a r e u n a g r a n d e p r e s s i o n e s u l S s n n e l l a f a s e d i a v v i c i n a m e n t o a l l o s p o r t ( i d o n e i t à ) e p e r l e e v e n t u a l i l e s i o n i e a l t e r a z i o n i d e l l ' o r g a n i s m o a s e g u i t o d e l l a p r a t i c a s p o r t i v a . D u n q u e , l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i r i v e s t e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a m e d i c i n a d e l l o s p o r t " , a f f e r m a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e S i r m e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o I m m a g i n i A s l 3 d i G e n o v a . " I l p e r c o r s o f o r m a t i v o - s p i e g a - r a p p r e s e n t a u n p r o g e t t o a m b i z i o s o n a t o n e l 2 0 2 4 e o g g i p i e n a m e n t e c o n d i v i s o c o n M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 : m o m e n t i d i c o n f r o n t o p e n s a t i n o n s o l o p e r i r a d i o l o g i , m a p e r l ' i n t e r o t e a m c h e s i p r e n d e c u r a d e l l ' a t l e t a ( p r o f e s s i o n i s t a o p r a t i c a n t e g i o v a n i l e e a m a t o r i a l e ) q u a l i o r t o p e d i c i , c a r d i o l o g i , m e d i c i d e l l o s p o r t , f i s i a t r i , f i s i o t e r a p i s t i , n e u r o l o g i . L ' o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n a f o r m a z i o n e r e a l m e n t e c o n g i u n t a , i n c u i i l n o s t r o s a p e r e t e c n o l o g i c o p o s s a i n t e g r a r s i c o n l ' e s p e r i e n z a c l i n i c a , c o s ì d a m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l ' a t l e t a d a l m o m e n t o d e l l ' i n f o r t u n i o f i n o a l r i t o r n o a l l a p i e n a a t t i v i t à . L ' i m a g i n g d i v e n t a n o n s o l o s t r u m e n t o d i d i a g n o s i , m a a n c h e d i p r e d i z i o n e d e l r i s c h i o e i l r a d i o l o g o f o r m a t o i n m e d i c i n a d e l l o s p o r t d i v e n t a p a r t e a t t i v a d e l t e a m m e d i c o e g a r a n t i s c e c h e l a p r a t i c a d e l l ' i m a g i n g r i s p e t t i i p r i n c i p i d i s i c u r e z z a e a p p r o p r i a t e z z a . P e r S i r m p a r t e c i p a r e a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e c o n l e n o s t r e c o m p e t e n z e a l l a s a l u t e d e g l i a t l e t i e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o d i c u r a i n t e g r a t o c h e s u p p o r t i l e d e c i s i o n i d i c u r a p i ù a p p r o p r i a t e d i i n t e r e s s e n a z i o n a l e " . " L a p r e v e n z i o n e è i l p r i m o s t r u m e n t o d i t u t e l a d e l l a s a l u t e d e g l i a t l e t i e l a r a d i o l o g i a r i c o p r e u n r u o l o d e c i s i v o s i a n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ' i d o n e i t à a l l a p r a t i c a s p o r t i v a n e i c a s i c l i n i c a m e n t e d u b b i , s o p r a t t u t t o n e l l e a l t e r a z i o n i d e l l ' a p p a r a t o c a r d i o - v a s c o l a r e - s o t t o l i n e a A n d r e a G i o v a g n o n i , p a s t p r e s i d e n t S i r m - c h e n e l l a i m m e d i a t a e a c c u r a t a d i a g n o s i , i n c a s o d i i n f o r t u n i c h e p o s s o n o c o l p i r e c h i p r a t i c a s p o r t n o n s o l o d e l l e l e s i o n i m u s c o l a r i e t e n d i n e e e a r t i c o l a r i , m a a n c h e q u e l l e d e i t r a u m i p i ù c o m p l e s s i t o r a c o - a d d o m i n a l i o n e u r o l o g i c i . F o n d a m e n t a l e c h e i t e a m m e d i c o - s p o r t i v i s a p p i a n o o r i e n t a r s i c o n c r i t e r i r i g o r o s i d i a p p r o p r i a t e z z a e s i c u r e z z a : s c e g l i e r e l a m e t o d i c a c o r r e t t a , e v i t a r e e s p o s i z i o n i n o n n e c e s s a r i e a r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i o l ' u s o i m p r o p r i o d e l m e z z o d i c o n t r a s t o , c o m u n i c a r e i r i s u l t a t i c o n s e n s i b i l i t à e c h i a r e z z a . U n a d i a g n o s t i c a s b a g l i a t a o e c c e s s i v a p u ò p o r t a r e a i n t e r r u z i o n i i n u t i l i d e l l ' a t t i v i t à , t e m p i d i r e c u p e r o i n a p p r o p r i a t i e a t r a t t a m e n t i n o n n e c e s s a r i , c o n r i p e r c u s s i o n i s u l l ' a t l e t a e s u l l a s q u a d r a . I l n o s t r o c o m p i t o è c o s t r u i r e p e r c o r s i d i r i s p o s t a r a p i d i , s i c u r i e i n t e g r a t i c o n t u t t e l e a l t r e d i s c i p l i n e s a n i t a r i e " . " M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a u n a s f i d a s e n z a p r e c e d e n t i p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i m e d i c i , c o n 1 3 l o c a t i o n t r a s t a d i , a r e n e , p i s t e e c e n t r i s p o r t i v i , d i s t r i b u i t e s u u n t e r r i t o r i o m o l t o v a s t o c h e i n c l u d e b e n 3 r e g i o n i i t a l i a n e - c o m m e n t a G i u s e p p e M a s s a z z a , d i r e t t o r e d e i S e r v i z i m e d i c i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O r t o p e d i a , t r a u m a t o l o g i a e r i a b i l i t a z i o n e d e l l ' u n i v e r s i t à d i T o r i n o - P e r q u e s t o l a f o r m a z i o n e d i v e n t a u n p i l a s t r o s t r a t e g i c o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è g a r a n t i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o o l i m p i c o e f f i c i e n t e , i n t e g r a t o e p e r f e t t a m e n t e c o o r d i n a t o c o n l e r e a l t à l o c a l i , c h e h a n n o m o s t r a t o g r a n d e i m p e g n o e v o g l i a d i m e t t e r s i i n g i o c o . I l r a d i o l o g o m e d i c o f o r m a t o i n m e d i c i n a d e l l o s p o r t r i c o p r i r à u n r u o l o d e c i s i v o n e l p e r c o r s o d i d i a g n o s i e g e s t i o n e d e g l i a t l e t i e s a r à p a r t e d i u n p e r c o r s o d i s v i l u p p o i n t e r m i n i d i t e c n o l o g i e e k n o w - h o w " . " L ' i m a g i n g h a u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a d i a g n o s i e c u r a d e i t r a u m i m u s c o l o - s c h e l e t r i c i - e v i d e n z i a L u c a M a r i a S c o n f i e n z a , d i r e t t o r e d e l l ' U o d i R a d i o l o g i a d i a g n o s t i c a e i n t e r v e n t i s t i c a e v i c e d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o I r c c s o s p e d a l e G a l e a z z i - S a n t ' A m b r o g i o d i M i l a n o - L e p a t o l o g i e m u s c o l a r i c o m e s t i r a m e n t i , d i s t r a z i o n i e l e s i o n i c o s t i t u i s c o n o u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i i n a t t i v i t à s p o r t i v a : p e r t r a t t a r l e è n e c e s s a r i a u n a v a l u t a z i o n e i n t e g r a t a c h e i n c l u d a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , a n a l i s i b i o m e c c a n i c a d e l g e s t o s p o r t i v o e g e s t i o n e t e r a p e u t i c a m u l t i m o d a l e , p e r f a c i l i t a r e i l r i t o r n o a l l ' a t t i v i t à f i s i c a c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v e . L ' i m p o r t a n z a d i q u e s t o a p p r o c c i o n e l l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e è d i m o s t r a t a d a l l ' u t i l i z z o s e m p r e p i ù i n t e n s i v o d e i d i s p o s i t i v i d i a g n o s t i c i , c o m e n e l l e u l t i m e 3 e d i z i o n i d e i g i o c h i o l i m p i c i e s t i v i , i n c u i ' i m p i e g o d e l l a r i s o n a n z a m a g n e t i c a è a u m e n t a t o s e n s i b i l m e n t e . S a p e r e c o m e t r a t t a r e g l i a t l e t i e c o n q u a l i s t r u m e n t i s i g n i f i c a g a r a n t i r e u n c o r r e t t o u t i l i z z o d i r i s o r s e d e l S s n " . L e O l i m p i a d i e p a r a l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 " r a p p r e s e n t a n o u n a p p u n t a m e n t o d i g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a , n o n s o l o s u l p i a n o s p o r t i v o , m a a n c h e s u q u e l l o o r g a n i z z a t i v o e s a n i t a r i o - c o n c l u d e E t t o r e S q u i l l a c i , d i r e t t o r e U o c D i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i o s p e d a l e I s o l a T i b e r i n a G e m e l l i I s o l a d i R o m a - G a r a n t i r e u n s i s t e m a d i a s s i s t e n z a m e d i c a a l l ' a l t e z z a d i u n e v e n t o d i q u e s t a p o r t a t a è u n a p r i o r i t à . O g g i , g r a z i e a l l a r a d i o l o g i a , s i a g l i a t l e t i c h e g l i s p o r t i v i n o n a g o n i s t i p o s s o n o c o n t a r e s u s t r u m e n t i a l l ' a v a n g u a r d i a n o n s o l o n e l l a d i a g n o s i , m a a n c h e n e l l a c u r a a t t r a v e r s o t r a t t a m e n t i m i n i n v a s i v i e f f e t t u a t i i n a m b i t o r a d i o l o g i c o . I n i z i a t i v e f o r m a t i v e c o m e q u e l l a p r o m o s s a d a l l a S i r m c o n f e r m a n o l ' i m p e g n o d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e n e l l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e c o n d i v i s e : è u n l a v o r o c h e v a l o r i z z a i l n o s t r o S s n d a l p u n t o d i v i s t a o p e r a t i v o e d e c o n o m i c o " .