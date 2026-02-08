R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n d a n n a s e m p r e l e v i o l e n z e , l e a g g r e s s i o n i a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e g l i a t t i v a n d a l i c i . C o s ì c o m e a b b i a m o f a t t o a n c h e i n o c c a s i o n e d e i d i s o r d i n i d u r a n t e l a r e c e n t e c o n t e s t a z i o n e c o n t r o l e O l i m p i a d i . C e r t i e s p o n e n t i d i d e s t r a s e m b r a n o p i ù i n t e r e s s a t i a i n f o r m a r s i s u l l e n o s t r e p r e s e d i p o s i z i o n e p i u t t o s t o c h e a g a r a n t i r e r i s u l t a t i s u l l a s i c u r e z z a . U n t e m a s u c u i e v i d e n t e m e n t e q u e s t a d e s t r a s i s e n t e i n d i f e t t o p e r c h è h a f a l l i t o , t r o p p o i m p e g n a t a a s f o r n a r e s l o g a n i n v e c e c h e a p r o d u r r e r i s u l t a t i ” . L o d i c h i a r a M a t t e o M a u r i , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S i c u r e z z a d e l P d .