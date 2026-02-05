M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a è o n o r a t a d i o s p i t a r e l a v e n t i c i n q u e s i m a e d i z i o n e d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i . S o n o l i e t o d i p o t e r m i r i v o l g e r e a c o l o r o c h e c u r a n o l a d i m e n s i o n e s p o r t i v a d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e , q u e l l a c h e r a p p r e s e n t a v a l o r i d i c o l l a b o r a z i o n e e p r o m u o v e e v e n t i g l o b a l i d i i n c o n t r i a l l ' i n s e g n a d e l l a l e a l t à n e l l e r e l a z i o n i t r a p o p o l i e p e r s o n e . N e r i s u l t a t e s t i m o n i a t a l ' u n i c i t à d e l l a f a m i g l i a u m a n a e f a s o r g e r e l ' a u s p i c i o c h e i v a l o r i o l i m p i c i d i v e n g a n o i s p i r a z i o n e c o n c r e t a n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e e v e n g a n o p r a t i c a t i e n o n s o l t a n t o a m m i r a t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e n a o f f e r t a d a l p r e s i d e n t e d e l C i o , K i r s t y C o v e n t r y , a i C a p i d i S t a t o e d i G o v e r n o . " C o m e è n o t o , l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ' O n u , a p p r o v a n d o l a t r e g u a o l i m p i c a , h a e s o r t a t o i P a e s i m e m b r i a c o o p e r a r e c o n i l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e e c o n i l C o m i t a t o i n t e r n a z i o n a l e p a r a l i m p i c o p e r p r o m u o v e r e l a p a c e e l a c o m p r e n s i o n e u m a n a , i l d i a l o g o , l a t o l l e r a n z a , l a r i c o n c i l i a z i o n e . È q u e s t o - h a r i c o r d a t o M a t t a r e l l a - i l s i g n i f i c a t o d e l m o t t o o l i m p i c o : C i t i u s , A l t i u s , F o r t i u s , C o m m u n i t a r . P i ù v e l o c e , p i ù a l t o , p i ù f o r t e , i n s i e m e . L o d i m o s t r e r a n n o n e i G i o c h i g l i a t l e t i , a c c o m u n a t i d a t a l e n t o , i m p e g n o , s a c r i f i c i p e r m i g l i o r a r s i c o s t a n t e m e n t e " . " Q u e l l e p a r o l e n o n s o n o s o l t a n t o u n p r o g r a m m a s p o r t i v o , D o v r e b b e r o e s s e r e , s o n o , u n p r o g r a m m a a c u i d o v r e b b e r o i s p i r a r s i t u t t i i G o v e r n i d e l m o n d o n e l l e r e l a z i o n i t r a d i l o r o e q u e l c h e i p o p o l i d e s i d e r a n o e a t t e n d o n o . N e è s t a t a m a n i f e s t a z i o n e l ' e n t u s i a s m o c h e i n I t a l i a h a a c c o l t o l a F i a m m a o l i m p i c a n e l v i a g g i o f i n q u i l u n g o s t r a d e , p i a z z e , b o r g h i " . " L ' I t a l i a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - r i v o l g e u n b e n v e n u t o c a l o r o s o a g l i a t l e t i e a g l i a t l e t i p r o v e n i e n t i d a t a n t i P a e s i , c o n l a p i ù a m p i a p a r t e c i p a z i o n e f e m m i n i l e d i s e m p r e . L o s p o r t è e s p r e s s i o n e d i l i b e r t à , l a l i b e r t à d i m i s u r a r s i c o n s e s t e s s i , d i m e t t e r s i a l l a p r o v a , d i c o n f r o n t a r s i c o n g l i a l t r i s u l l a b a s e d i v a l o r i e d i r e g o l e c o n d i v i s e . U n a g r a n d e l e z i o n e p e r t u t t i . A t u t t e l e a t l e t e e g l i a t l e t i r i v o l g i a m o l ' a u g u r i o d i e c c e l l e r e a i G i o c h i O l i m p i c i . B e n v e n u t i i n I t a l i a " .