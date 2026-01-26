Roma, 26 gen. (Adnkronos) - In queste ore circola lipotesi che agenti dellIce possano accompagnare la delegazione Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le parole di Piantedosi e Fontana aprono in maniera preoccupante alla loro presenza. Proprio per questo va detto con forza: se fosse vero, sarebbe inaccettabile. Così leuroparlamentare Pd-S&D Pierfrancesco Maran in una nota. LItalia non può ospitare, in un evento che parla di pace e sport, apparati noti per pratiche violente, omicidi e violazioni costanti dei diritti umani. Serve subito una smentita chiara e inequivocabile da parte del Governo, conclude Maran.