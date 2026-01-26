R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t e o r e c i r c o l a l ’ i p o t e s i c h e a g e n t i d e l l ’ I c e p o s s a n o a c c o m p a g n a r e l a d e l e g a z i o n e U s a a l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a . L e p a r o l e d i P i a n t e d o s i e F o n t a n a a p r o n o i n m a n i e r a p r e o c c u p a n t e a l l a l o r o p r e s e n z a . P r o p r i o p e r q u e s t o v a d e t t o c o n f o r z a : s e f o s s e v e r o , s a r e b b e i n a c c e t t a b i l e ” . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d - S & D P i e r f r a n c e s c o M a r a n i n u n a n o t a . “ L ’ I t a l i a n o n p u ò o s p i t a r e , i n u n e v e n t o c h e p a r l a d i p a c e e s p o r t , a p p a r a t i n o t i p e r p r a t i c h e v i o l e n t e , o m i c i d i e v i o l a z i o n i c o s t a n t i d e i d i r i t t i u m a n i . S e r v e s u b i t o u n a s m e n t i t a c h i a r a e i n e q u i v o c a b i l e d a p a r t e d e l G o v e r n o ” , c o n c l u d e M a r a n .