R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G l i a t t a c c h i c o n t r o G h a l i s o n o d e l t u t t o i n a c c e t t a b i l i : d a u n a p a r t e i l M i n i s t r o A b o d i , c h e v o r r e b b e u n a c e n s u r a p r e v e n t i v a , d a l l ’ a l t r a l a L e g a , c h e l o a t t a c c a c o n i n s u l t i i n q u a l i f i c a b i l i . L ’ a r t e è l i b e r a e n o n p u ò e s s e r e s t r u m e n t a l i z z a t a p e r m o t i v i p o l i t i c i o i d e o l o g i c i . I l M i n i s t r o G i u l i b a t t a u n c o l p o : d o v r e b b e s e n t i r e l a r e s p o n s a b i l i t à d i i n t e r v e n i r e e p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a q u e s t e r e a z i o n i . G h a l i m e r i t a r i s p e t t o p e r i l p r e g e v o l e l a v o r o a r t i s t i c o e c u l t u r a l e c h e p o r t a a v a n t i : o g n i f o r m a d i i n t i m i d a z i o n e v e r s o u n a r t i s t a è i n a c c e t t a b i l e i n u n P a e s e c i v i l e . ” C o s ì I r e n e M a n z i , C a p o g r u p p o P d n e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a .