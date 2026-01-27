R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e r a s s i c u r a z i o n i s u l r u o l o d e l l ’ I c e f o r n i t e d a l V i m i n a l e d o p o l ’ i n c o n t r o c o n l ’ A m b a s c i a t a a m e r i c a n a n o n c o n v i n c o n o : l ’ o p e r a t o d e g l i a g e n t i d e l l ’ a n t i - i m m i g r a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a m a c c h i a n e r a p e r l a d e m o c r a z i a o c c i d e n t a l e e n o n d o v r e b b e r o a v e r e a l c u n r u o l o o p e r a t i v o n e l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a . P e r g l i U s a d i T r u m p s o n o f o r s e u n v a n t o , p e r i l r e s t o d e l m o n d o s o n o u n a v e r g o g n a . E u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a n o n p u ò t o l l e r a r e c h e l e s q u a d r a c c e d i T r u m p o p e r i n o n e l n o s t r o P a e s e , n o n i m p o r t a a q u a l e l i v e l l o , s p e c i a l m e n t e d u r a n t e u n e v e n t o d a l l ’ a l t o v a l o r e s i m b o l i c o c o m e i G i o c h i . M e l o n i , s e m p l i c e m e n t e , d o v r e b b e c h i a m a r e l ’ a m i c o T r u m p e d i r e : n o , g r a z i e . L a q u e s t i o n e è p o l i t i c a , a n c o r a p r i m a c h e o p e r a t i v a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a R i c c a r d o M a g i .