Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Le rassicurazioni sul ruolo dellIce fornite dal Viminale dopo lincontro con lAmbasciata americana non convincono: loperato degli agenti dellanti-immigrazione rappresenta una macchia nera per la democrazia occidentale e non dovrebbero avere alcun ruolo operativo nelle Olimpiadi Milano-Cortina. Per gli Usa di Trump sono forse un vanto, per il resto del mondo sono una vergogna. E un Paese come lItalia non può tollerare che le squadracce di Trump operino nel nostro Paese, non importa a quale livello, specialmente durante un evento dallalto valore simbolico come i Giochi. Meloni, semplicemente, dovrebbe chiamare lamico Trump e dire: no, grazie. La questione è politica, ancora prima che operativa. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.