R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I c e è l o s t r u m e n t o c o n c u i T r u m p s t a s o s t i t u e n d o l a l e g a l i t à c o n l ’ a b u s o d i p o t e r e , l a s i c u r e z z a d e g l i a m e r i c a n i c o n l a l i c e n z a d i u c c i d e r e d a p a r t e d i a g e n t i d e l l ’ i m m i g r a z i o n e " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " I l g o v e r n o i t a l i a n o e l a d e s t r a n o n p o s s o n o p i ù d i r e c h e a t t e n d o n o l e i n c h i e s t e p e r c o n d a n n a r e l e a t r o c i t à . S e r v e u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h i a r a d a p a r t e d i t u t t i , a c o m i n c i a r e d a c o l o r o c h e d a d e s t r a s i d i c h i a r a n o d e m o c r a t i c i . P e r q u e s t o , i l g o v e r n o d o v r e b b e d i r e a T r u m p c h e l ’ I c e n o n é g r a d i t a i n I t a l i a , n e m m e n o p e r f a r e d a s c o r t a a l l a d e l e g a z i o n e a m e r i c a n a : l e O l i m p i a d i n o n p o s s o n o t r a s f o r m a r s i i n u n a s f i l a t a d e l l e s q u a d r a c c e d i T r u m p , c o n c u i i l p r e s i d e n t e U s a s t a g e t t a n d o n e l c a o s i l p r o p r i o P a e s e . M e l o n i c h i a m i l ’ a m b a s c i a t o r e a m e r i c a n o e g l i d i c a c h e l ’ I c e i n I t a l i a n o n è l a b e n v e n u t a ” .