R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O s p e d a l e d i C o r t i n a a l s e r v i z i o d i O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i . G v m C a r e & R e s e a r c h - g r u p p o c h e o p e r a n e l l a s a n i t à , r i c e r c a , i n d u s t r i a b i o m e d i c a l e , b e n e s s e r e t e r m a l e e s e r v i z i a l l e i m p r e s e - m e t t e a d i s p o s i z i o n e d e l t e r r i t o r i o d i C o r t i n a e p e r l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i u n ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s t r a t e g i c a e d ' e c c e l l e n z a m a t u r a t a i n o l t r e c i n q u a n t ' a n n i d i s t o r i a . I l g r u p p o , f o n d a t o n e l 1 9 7 3 d a E t t o r e S a n s a v i n i , g e s t i s c e d a l 2 0 1 9 l ' o s p e d a l e C o r t i n a , u n a s t r u t t u r a p o l i s p e c i a l i s t i c a a c c r e d i t a t a c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a S a l u t e i n A l t a Q u o t a . I l m o d e l l o o s p e d a l e C o r t i n a v e r s o l e O l i m p i a d i 2 0 2 6 ' , c h e s i è t e n u t o a l l ' H o t e l d e l a P o s t e a C o r t i n a , G v m h a c o n d i v i s o c o n i s t i t u z i o n i , p r o f e s s i o n i s t i e c o m u n i t à l o c a l e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a s a n i t à i n m o n t a g n a a n c h e p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i i n v e r n a l i 2 0 2 6 . A l l ' i n c o n t r o h a n n o p a r t e c i p a t o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , e s p o n e n t i d e l m o n d o s p o r t i v o e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e p r e s e n t i , t r a c u i l o s t e s s o E t t o r e S a n s a v i n i , G i a n l u c a L o r e n z i , s i n d a c o d i C o r t i n a , S t e f a n o L o n g o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C o r t i n a , e F l a v i o M e n a r d i , a t l e t a F i s i p a p p a r t e n e n t e a l l a s q u a d r a d i p a r a - b o b . I l c o m p l e s s o o s p e d a l i e r o d i C o r t i n a è c o m p o s t o d a i p a d i g l i o n i C o d i v i l l a e P u t t i . I l p r i m o è a l c e n t r o d i u n i m p o r t a n t e p r o g e t t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e e a m p l i a m e n t o d a p a r t e d e l g r u p p o c h e p u n t a r e n d e r l o u n o s p e d a l e m o d e r n o , t e c n o l o g i c o e o r i e n t a t o a n c h e a l l a p r e v e n z i o n e e a i p e r c o r s i d i l o n g e v i t y . D u r a n t e i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , i l C o d i v i l l a s a r à d e d i c a t o a l l a f a m i g l i a o l i m p i c a e v e r r à g e s t i t o d a l l a U l s s 1 D o l o m i t i , r i v o l g e n d o s i q u i n d i e s c l u s i v a m e n t e a g l i a t l e t i , s t a f f e d e l e g a z i o n i . A l t e r m i n e d e i G i o c h i t o r n e r à i n g e s t i o n e a G v m C a r e & R e s e a r c h e a d i s p o s i z i o n e d e l t e r r i t o r i o , d i r e s i d e n t i e t u r i s t i . I l p a d i g l i o n e P u t t i , i n v e c e , p i e n a m e n t e o p e r a t i v o , o s p i t a i l P u n t o d i p r i m o i n t e r v e n t o , l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , l ' a r e a d i O r t o p e d i a e t r a u m a t o l o g i a , l a r i a b i l i t a z i o n e m o t o r i a e , d a l 2 0 2 5 , u n a n u o v a s a l a o p e r a t o r i a a c c r e d i t a t a d e d i c a t a s i a a l l e u r g e n z e s i a a g l i i n t e r v e n t i p r o g r a m m a t i ( p r o t e s i , a r t r o s c o p i e , p r o t o c o l l i F a s t T r a c k ) . " I l n o s t r o m o d e l l o - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e S a n s a v i n i - r a c c h i u d e i n s é g l i o l t r e 5 0 a n n i d i e s p e r i e n z a c h e c i c o n s e n t o n o d i e r o g a r e p r e s t a z i o n i e c u r e s p e c i a l i s t i c h e d ' e c c e l l e n z a i n a l t a m o n t a g n a , a C o r t i n a . C o n t e c n o l o g i e e s e r v i z i d ' a v a n g u a r d i a , l ' o s p e d a l e C o r t i n a è u n o d e i p o l i d i e c c e l l e n z a n o n s o l o a l i v e l l o i t a l i a n o , m a a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , e s i p r e p a r a a l m e g l i o p e r g a r a n t i r e e f f i c i e n z a e t e m p e s t i v i t à i n o c c a s i o n e d i u n g r a n d e e v e n t o s p o r t i v o c o m e l e p r o s s i m e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i . L a s t r u t t u r a è a l s e r v i z i o d e l t e r r i t o r i o , d e i t u r i s t i e d e g l i s p o r t i v i t u t t o l ' a n n o e d è c o n c e p i t a p e r p r e s t a r e u n ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s t r a t e g i c a e d i a l t o l i v e l l o d u r a n t e l e g a r e o l i m p i c h e e o l t r e " . C o n i l p a d i g l i o n e P u t t i p i e n a m e n t e o p e r a t i v o e i l C o d i v i l l a f o n d a m e n t a l e p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i , l ' o s p e d a l e d i C o r t i n a - s i l e g g e i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i s a n i t à t e r r i t o r i a l e i n e v o l u z i o n e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i q u o t i d i a n i d i u n t e r r i t o r i o i n a l t a q u o t a e a l l e s f i d e d i u n e v e n t o g l o b a l e c h e p r e v e d e l ' a c c o g l i e n z a , i s e r v i z i e l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a p e r c i r c a 3 . 0 0 0 a t l e t i , p e r l e d e c i n e d i m i g l i a i a d i v i s i t a t o r i p r e v i s t i e p e r i l t e r r i t o r i o . " R i n g r a z i o E t t o r e S a n s a v i n i p e r i l s u o g r a n d e i m p e g n o d i v o l e r r i q u a l i f i c a r e l o s t o r i c o o s p e d a l e d i C o r t i n a , i l C o d i v i l l a , d a n d o u n ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a d u r a n t e l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i " , h a a f f e r m a t o i n u n v i d e o m e s s a g g i o G i o v a n n i M a l a g ò , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . " T u t t o c i ò - h a a g g i u n t o - è m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c h é s i t r a t t a d i u n a s s e t c h e a b b i a m o i n s e r i t o i n q u e l l i c h e s o n o i n u o v i s e r v i z i p e r l a g r a n d e c o m u n i t à d e l l e O l i m p i a d i : n o n s o l o i t e c n i c i e g l i a t l e t i , m a a n c h e l e d e l e g a z i o n i , i t i f o s i , g l i s t a k e h o l d e r , g l i s p o n s o r , l e f e d e r a z i o n i , i d i r i g e n t i , i m e d i a , u n a m o l t i t u d i n e d i p e r s o n e c h e s i s e n t o n o a n c o r a p i ù f e l i c i d i p a r t e c i p a r e s a p e n d o c h e c ' è a n c h e l ' a t t e n z i o n e a q u e s t a e s i g e n z a f o n d a m e n t a l e i n u n l u o g o i n c u i s i o s p i t e r a n n o i G i o c h i O l i m p i c i " . P e r i l s i n d a c o d i C o r t i n a " l a s a n i t à è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o l l e t t i v i t à d i C o r t i n a , m a a n c h e p e r t u t t o i l C a d o r e , s i a d u r a n t e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i , s i a s o p r a t t u t t o n e l p e r i o d o s u c c e s s i v o - h a p r e c i s a t o L o r e n z i - A v e r e f i n a l m e n t e u n a s t r u t t u r a a d e g u a t a n o n s o l o p e r u n p r i m o s o c c o r s o , c h e è f o n d a m e n t a l e , d à s e r e n i t à a t u t t a l a c o l l e t t i v i t à p e r u n a m a g g i o r e s i c u r e z z a e t u t e l a d e l l a s a l u t e " . I n q u e s t i a n n i " m o l t i p i c c o l i o s p e d a l i d i p r o v i n c i a s o n o s t a t i c h i u s i e i l r i s c h i o c h e a c c a d e s s e a n c h e a l C o d i v i l l a e r a f o r t e - h a e v i d e n z i a t o L o n g o - Q u e s t o p a r t e n a r i a t o p u b b l i c o - p r i v a t o h a i n v e c e i n v e r t i t o l a r o t t a e r a p p r e s e n t a , a m i o a v v i s o , u n a s t r a t e g i a v i r t u o s a a n c h e p e r i l f u t u r o . U n a l o c a l i t à c o m e C o r t i n a - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C o r t i n a - h a b i s o g n o d i u n c e n t r o s a n i t a r i o d i a l t o l i v e l l o , i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l l a c o m u n i t à , d e g l i a t l e t i e d e i v i s i t a t o r i : u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l ' a t t r a t t i v i t à d e l t e r r i t o r i o , s o s t e n e r e l ' h u b s p o r t i v o c h e a b b i a m o c o s t r u i t o e r e n d e r e C o r t i n a u n l u o g o s i c u r o e a c c o g l i e n t e n o n s o l o p e r a l l e n a r s i , m a a n c h e p e r v i v e r e e f r e q u e n t a r e l a m o n t a g n a " .