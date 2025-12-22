R o m a , 2 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - L e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a h a n n o c o m p o r t a t o u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i d i a m m o d e r n a m e n t o e p o t e n z i a m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l t r i a n g o l o c o m p r e s o t r a L o m b a r d i a , V e n e t o e T r e n t i n o - A l t o A d i g e . T r a q u e s t i , n e l c a m p o d e l l e r e t i e n e r g e t i c h e , s p i c c a s i c u r a m e n t e l a n u o v a c a b i n a e l e t t r i c a p r i m a r i a d i L i v i g n o , c o s t r u i t a a u n ’ a l t i t u d i n e p a r i a 2 . 1 7 7 m e t r i s u l l i v e l l o d e l m a r e e i n a u g u r a t a r e c e n t e m e n t e d a E n e l : s i t r a t t a , i n f a t t i , d e l l a c a b i n a p r i m a r i a a p i ù a l t a q u o t a d ’ I t a l i a . I l g r u p p o r i c o r d a c h e l a f u n z i o n e d i q u e s t o t i p o d i i m p i a n t i , c h e s o n o d e g l i s n o d i f o n d a m e n t a l i d e l l a r e t e , è q u e l l a d i g a r a n t i r e e n e r g i a a l t e r r i t o r i o r i c e v e n d o e l e t t r i c i t à i n a l t a t e n s i o n e e t r a s f o r m a n d o l a i n m e d i a , c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r p o t e r l a d i s t r i b u i r e a i m p r e s e e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i . L a c a b i n a d i L i v i g n o , i n p a r t i c o l a r e , è s t a t a r e a l i z z a t a c o n i l d u p l i c e o b i e t t i v o d i f o r n i r e e n e r g i a e l e t t r i c a a i s i t i o l i m p i c i e d i g a r a n t i r e a l t e r r i t o r i o u n a r e t e e l e t t r i c a p i ù m o d e r n a e r e s i l i e n t e . L ’ i m p i a n t o è s t a t o c o s t r u i t o s f r u t t a n d o l e p i ù a v a n z a t e t e c n o l o g i e e p r e s t a n d o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ a s p e t t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : l a s t r u t t u r a i p o g e a f a v o r i s c e , i n f a t t i , l a c o m p l e t a i n t e g r a z i o n e n e l c o n t e s t o p a e s a g g i s t i c o m o n t a n o , c o n s e n t e n d o d i r i d u r r e a l m i n i m o l ’ i m p a t t o s u l l ’ e c o s i s t e m a n a t u r a l e c i r c o s t a n t e . I n o l t r e , i 2 7 m i l a m e t r i c u b i d i t e r r e e r o c c e d e r i v a n t i d a l l e a t t i v i t à d i e s c a v a z i o n e s o n o s t a t i r i u t i l i z z a t i p e r i n f r a s t r u t t u r e a d u s o d e l l a c o m u n i t à l o c a l e , c o m e a d e s e m p i o i l p a r c h e g g i o c o m u n a l e P a s s o E i r a . L a c a b i n a , d a u n l a t o , c o n t r i b u i r à a g a r a n t i r e i l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o n e c e s s a r i o a l l e O l i m p i a d i i n A l t a V a l t e l l i n a e , d a l l ’ a l t r o , p o t e n z i e r à l a r e t e d i d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a d e l t e r r i t o r i o , u n v a l o r e a g g i u n t o d e s t i n a t o a r i m a n e r e a n c h e d o p o l a c o n c l u s i o n e d e l l e g a r e . I n v i s t a d e i G i o c h i i n v e r n a l i d e l p r o s s i m o a n n o , l a r e t e e l e t t r i c a d i E n e l d e l l ’ A l t a V a l t e l l i n a è s t a t a u l t e r i o r m e n t e p o t e n z i a t a e r e s a p i ù r e s i l i e n t e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i g r a z i e a l l a p o s a d i 6 0 c h i l o m e t r i d i c a v i i n t e r r a t i , f a v o r e n d o l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a i n a r e e d i r i l e v a n z a p a e s a g g i s t i c a . N e l l e a r e e d i L i v i g n o e B o r m i o s o n o s t a t e r e a l i z z a t e q u a t t r o n u o v e c a b i n e s e c o n d a r i e e a l t r e d o d i c i s o n o s t a t e r i q u a l i f i c a t e c o n u n a g g i o r n a m e n t o t e c n o l o g i c o c h e c o n s e n t i r à l ’ a u t o m a z i o n e d i r e t e e d e l t e l e c o n t r o l l o , o s s i a i l m o n i t o r a g g i o d e g l i i m p i a n t i a d i s t a n z a c o n l a p o s s i b i l i t à d i a t t u a r e c o m a n d i d a r e m o t o i n t e m p o r e a l e e s e n z a l ’ i n t e r v e n t o d e l p e r s o n a l e o p e r a t i v o s u l p o s t o . L ’ i n s i e m e d i q u e s t i p r o g e t t i n o n g a r a n t i r à q u i n d i s o l o l ’ e n e r g i a n e c e s s a r i a p e r l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i , m a a n c h e u n a q u a l i t à d e l s e r v i z i o m i g l i o r e p e r i r e s i d e n t i e l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i f u t u r i p e r c i r c a 2 0 m i l a p e r s o n e .