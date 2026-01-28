M i l a n o , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ O l i m p i a d i ? M i l a n o C o r t i n a s i a v v i c i n a e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o c i i m p e g n i a m o a n c h e i n q u e s t o a s p e t t o d e l l a p a r i t à a t l e t a d o n n a - a t l e t a u o m o , t r o v i a m o i m p o r t a n t e c h e l e d o n n e a b b i a n o m a g g i o r e v i s i b i l i t à ” . S o n o l e p a r o l e d i D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d i ‘ O l i m p i a d i e p a r i t à : n u o v e p r o s p e t t i v e ’ , l a r i c e r c a e l a m o s t r a f o t o g r a f i c a p e r M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e B r a c c o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a , i l C i o e i l C o m u n e d i V e r o n a . “ L a m o s t r a d i V e r o n a - s p i e g a - s a r à a m p l i a t a c o n a l t r i t r e s c a t t i r i s p e t t o a l l a t a p p a m i l a n e s e . T r a l e p r o t a g o n i s t e c i s a r a n n o a n c h e K i r s t y C o v e n t r y , p r i m a d o n n a p r e s i d e n t e d e l C i o , A n g e l a M e n a r d i , a t l e t a p a r a l i m p i c a d i w e e l c h a i r c u r l i n g s e l e z i o n a t a p e r g a r e g g i a r e a l l e p r o s s i m e P a r a l i m p i a d i e G e r d a W e i s s e n s t e i n e r , p l u r i m e d a g l i a t a o l i m p i c a d i b o b e s l i t t i n o ” .