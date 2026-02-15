R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L e O l i m p i a d i e l o s p o r t i n g e n e r e s o n o d e g l i a t l e t i e i f a v o l o s i s u c c e s s i v a n n o a s c r i t t i e s c l u s i v a m e n t e a l l o r o i m p e g n o e c a p a c i t à c h e l i r e n d e c a m p i o n i . M a d i e t r o a g l i a t l e t i e d a i l o r o a l l e n a t o r i c ’ è u n a o r g a n i z z a z i o n e d ’ e c c e l l e n z a c h e i n I t a l i a è r a p p r e s e n t a t a d a l l e F e d e r a z i o n i e d a l l e s o c i e t à s p o r t i v e a d e s s e a f f i l i a t e " . L o d i c e P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r n u o t o e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a . " P e r q u e s t o , o l t r e a i c o m p l i m e n t i r i v o l t i a g l i s t r a o r d i n a r i a t l e t i , d o b b i a m o p l a u d i r e e d i n c h i n a r c i a l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t I n v e r n a l i d e l p r e s i d e n t e F l a v i o R o d a e a l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t d e l G h i a c c i o d e l p r e s i d e n t e A n d r e a G i o s c h e r a p p r e s e n t a n o d u e e c c e l l e n z e i n v i d i a t e n e l m o n d o e a m b a s c i a t r i c i d e l n o s t r o m a d e i n I t a l y ” , a g g i u n g e .