R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C a r a G i o r g i a M e l o n i , p a r t i a m o d a i f a t t i : l e i m m a g i n i d e g l i s c o n t r i d i i e r i a M i l a n o s o n o i n a c c e t t a b i l i . C h i u s a l a v i o l e n z a p a s s a s e m p r e d a l l a p a r t e d e l t o r t o e f a i l m i g l i o r r e g a l o p o s s i b i l e a l l a t u a p r o p a g a n d a , c h e n e l l ' a l l a r m i s m o c i s g u a z z a . M a è o r a d i s m e t t e r l a c o n i l v i t t i m i s m o e d i m e t t e r e i n c a m p o p r o p o s t e s e r i e . C o s a f a r e t e o g g i , t i r e r e t e f u o r i u n n u o v o d e c r e t o s p o t ? " . C o s ì s u i s o c i a l l a d e p u t a t a M 5 S C h i a r a A p p e n d i n o . " O r m a i l o c o n o s c i a m o b e n e i l v o s t r o m e t o d o : p r i m a l a s c i a t e c h e a c c a d a i l c a o s p e r l a v o s t r a i n c a p a c i t à d i p r e v e n i r e , p o i , p e r c o p r i r e i l d i s a s t r o , r e a g i t e c o n i l s o l i t o d e c r e t o e m e r g e n z i a l e e d e m o t i v o . L o a b b i a m o v i s t o c o n i r a v e , l o a b b i a m o v i s t o a C u t r o , l o a b b i a m o v i s t o c o n i l m i l i a r d o b u t t a t o p e r i c e n t r i i n A l b a n i a e o r a c o n l ' e n n e s i m o d e c r e t o s i c u r e z z a . R i s u l t a t o ? I p r o b l e m i r e s t a n o l ì m e n t r e v o i p a s s a t e a l p r o s s i m o s l o g a n . I t u o i d e c r e t i " t r u f f a " , c o m e c o n f e r m a t o i n q u e s t e o r e a n c h e d a a u t o r e v o l i e s p e r t i d e l l a s i c u r e z z a , s o n o i n a p p l i c a b i l i e d a n n o s i . F i n i r a n n o p e r t o g l i e r e a g e n t i d a l l e s t r a d e p e r f a r e b u r o c r a z i a , l a s c i a n d o c a m p o l i b e r o a c h i v u o l e s f a s c i a r e t u t t o e r e p r i m e n d o i l d i r i t t o a l d i s s e n s o d e l l e p e r s o n e p e r b e n e . I n I t a l i a , t r a g l i a d d e t t i a i l a v o r i , c i s o n o l e c o m p e t e n z e , l e t e s t e e l e c a p a c i t à p e r r a g i o n a r e s u s o l u z i o n i v e r e . A s c o l t a l i ! S e v u o i f e r m a r e i v i o l e n t i n e i c o r t e i s e r v o n o r i s o r s e , l a v o r o d i i n t e l l i g e n c e e c e r t e z z a d e l l a p e n a . E s a i b e n i s s i m o a n c h e t u c h e l a c e r t e z z a d e l l a p e n a n o n s i o t t i e n e a t t a c c a n d o i m a g i s t r a t i o g n i g i o r n o " . " S i o t t i e n e a f f r o n t a n d o s e r i a m e n t e l a q u e s t i o n e c a r c e r i - s p e s s o c a u s a r e a l e d e l l e s c a r c e r a z i o n i - e r a f f o r z a n d o g l i o r g a n i c i e i p r e s i d i d i c o n t r o l l o s u l t e r r i t o r i o , c h e o g g i s o n o i n s u f f i c i e n t i . E u n ' u l t i m a c o s a , c a r a G i o r g i a . N o n a z z a r d a r t i a d a r e p a t e n t i d i " n e m i c o d e l l ' I t a l i a " a c h i s c e n d e i n p i a z z a , s e n z a d i s t i n z i o n i . A n c h e p e r c h è s e c ' è q u a l c u n o c h e s i s t a c o m p o r t a n d o d a n e m i c o d e g l i i t a l i a n i , è p r o p r i o i l t u o g o v e r n o , c h e s t a g i o c a n d o c o n l a v i o l e n z a e c o n l a r a b b i a d e l P a e s e a l z a n d o l a t e n s i o n e s o c i a l e . V e d i , è n e m i c o d e l P a e s e c h i n o n p r o t e g g e i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i , c h e c o s ì s o n o v i t t i m a d u e v o l t e : d i c h i è v i o l e n t o e d i c h i r e p r i m e i l d i r i t t o a m a n i f e s t a r e . È n e m i c o c h i u s a l e o r r e n d e v i o l e n z e p e r f a r e i p r o p r i c o m o d i p o l i t i c i " .