R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A i r b n b p r e s e n t a n u o v e E s p e r i e n z e d a v i v e r e i n s i e m e a 2 6 a t l e t i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i i n v i s t a d e i G i o c h i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L e a t t i v i t à , d i s p o n i b i l i d a o g g i s u l l a p i a t t a f o r m a , v e d o n o p r o t a g o n i s t i c a m p i o n i e c a m p i o n e s s e p r o v e n i e n t i d a 7 P a e s i e 1 5 d i s c i p l i n e , p e r u n t o t a l e d i 6 7 m e d a g l i e c o n q u i s t a t e n e l c o r s o d e l l e l o r o c a r r i e r e . T r a l o r o a n c h e 1 1 a t l e t i a z z u r r i . D a l l a c u c i n a v a l t e l l i n e s e c o n D e b o r a h C o m p a g n o n i a l r e l a x g u i d a t o i n s p a c o n D o r o t h e a W i e r e r , f i n o a l l e s e s s i o n i d i a l l e n a m e n t o c o n J a c o p o L u c h i n i e a l l e e s p e r i e n z e s u l g h i a c c i o c o n i c o n e c o m e A r i a n n a F o n t a n a e C a r o l i n a K o s t n e r : g l i a p p a s s i o n a t i p o t r a n n o v i v e r e m o m e n t i e s c l u s i v i i n s i e m e a c h i h a s e g n a t o l a s t o r i a d e l l o s p o r t i t a l i a n o e i n t e r n a z i o n a l e . A l c u n e p r o p o s t e i n c l u d o n o l ’ a c c e s s o a g a r e i c o n i c h e a c c a n t o a l e g g e n d e i n t e r n a z i o n a l i . A d e s e m p i o , s a r à p o s s i b i l e v i v e r e l ' e m o z i o n e d e l l e f i n a l i d i p a t t i n a g g i o a r t i s t i c o c o n i l c a m p i o n e N a t h a n C h e n , s e g u i r e l ’ a d r e n a l i n i c a d i s c e s a l i b e r a f e m m i n i l e c o n T e s s a W o r l e y , p a r t e c i p a r e a l l a s p e t t a c o l a r e f i n a l e d i h a l f p i p e c o n J a m i e A n d e r s o n o a s s i s t e r e a l l ' a t t e s i s s i m a f i n a l e o l i m p i c a d i h o c k e y m a s c h i l e i n s i e m e a l l a c a n a d e s e N a t a l i e S p o o n e r . L e E s p e r i e n z e A i r b n b c o n g l i a t l e t i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i , p r e n o t a b i l i d a o g g i a l c o s t o d i 2 6 e u r o a p e r s o n a s u a i r b n b . c o m / m i l a n o c o r t i n a 2 0 2 6 , s i s v o l g e r a n n o f i n o a m a r z o 2 0 2 6 . E c c o l e , n e l d e t t a g l i o . - S c o p r i i s a p o r i d ' I t a l i a i n s i e m e a l l a c a m p i o n e s s a D e b o r a h C o m p a g n o n i . U n a t a v o l a c h e r a c c o n t a m o n t a g n a , p a s s i o n e e f a m i g l i a : D e b o r a h C o m p a g n o n i a c c o g l i e r à g l i o s p i t i p e r p r e p a r a r e i n s i e m e p i a t t i i s p i r a t i a l l e s u e r a d i c i v a l t e l l i n e s i , s v e l a n d o l e g a m i s o r p r e n d e n t i t r a s p o r t , c u r a d i s é e p i a c e r e d e l l a c o n d i v i s i o n e . L a g i o r n a t a s i c o n c l u d e r à c o n u n p r a n z o c o n v i v i a l e , i l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 a M i l a n o : u n m o m e n t o p e r s c o p r i r e l a c a m p i o n e s s a o l t r e l e p i s t e , c o n l a s t e s s a a u t e n t i c i t à c h e h a g u i d a t o l a s u a c a r r i e r a . - T r a s c o r r i u n a g i o r n a t a d i r e l a x c o n D o r o t h e a W i e r e r . D o r o t h e a a c c o g l i e r à g l i o s p i t i n e g l i e l e g a n t i a m b i e n t i d e l l a n u o v a s p a m i l a n e s e p e r u n i n c o n t r o d e d i c a t o a l p r o p r i o b e n e s s e r e , f i s i c o e m e n t a l e . T r a r e l a x g u i d a t o e r i f l e s s i o n i s u c o m e g e s t i r e p r e s s i o n e e a s p e t t a t i v e a i m a s s i m i l i v e l l i , c i s a r à s p a z i o p e r c o m p r e n d e r e l a v i t a d e l l ’ a t l e t a d i e t r o i l f u c i l e e g l i s c i . U n ’ e s p e r i e n z a d a v i v e r e l ’ 8 m a r z o 2 0 2 6 , p e r r i t r o v a r e e q u i l i b r i o e n u o v e e n e r g i e . - A s s i s t i a l l e f i n a l i d i w h e e l c h a i r c u r l i n g c o n A m o s M o s a n e r . A m o s M o s a n e r c o n d u r r à g l i o s p i t i a C o r t i n a p e r v i v e r e d a v i c i n o l e f i n a l i d i w h e e l c h a i r c u r l i n g ; l ’ a t l e t a c o n d i v i d e r à t a t t i c h e e s t o r i e l e g a t e a u n a d i s c i p l i n a r i c c a d i p r e c i s i o n e e s t r a t e g i a . U n ’ o c c a s i o n e p e r c o n o s c e r e d a d e n t r o l ’ a t m o s f e r a d e l l e P a r a l i m p i a d i e i l v a l o r e d e l l o s p o r t i n c l u s i v o . A p p u n t a m e n t o i l 1 3 e 1 4 m a r z o 2 0 2 6 . - G u a r d a l e f i n a l i d i s h o r t t r a c k e d i p a t t i n a g g i o d i v e l o c i t à c o n F r a n c e s c a B e t t r o n e . F r a n c e s c a g u i d e r à g l i o s p i t i a l l a s c o p e r t a d e l p a t t i n a g g i o d i v e l o c i t à e d e l l o s h o r t t r a c k d i r e t t a m e n t e d a l l e t r i b u n e d e l l e g a r e o l i m p i c h e . C o n l a s u a e s p e r i e n z a d a a t l e t a a z z u r r a , o f f r i r à u n p u n t o d i v i s t a p r i v i l e g i a t o s u s t r a t e g i e , d i n a m i c h e d i g a r a e d e m o z i o n i d a b o r d o p i s t a . U n m o d o u n i c o p e r v i v e r e d u e d e l l e d i s c i p l i n e p i ù s p e t t a c o l a r i d e i G i o c h i , i l 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 e 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 a M i l a n o . - P a t t i n a c o n A r i a n n a F o n t a n a , l ' a t l e t a o l i m p i c a p i ù d e c o r a t a d e l l a s t o r i a . V e l o c i t à , i s t i n t o e f r e d d e z z a i n f r a z i o n i d i s e c o n d o : A r i a n n a F o n t a n a t r a s f o r m e r à u n a s e s s i o n e s u l g h i a c c i o i n u n v i a g g i o d e n t r o l a d i s c i p l i n a c h e l e h a r e g a l a t o 1 1 m e d a g l i e o l i m p i c h e . G l i o s p i t i v i v r a n n o i l b r i v i d o d e l l o s h o r t t r a c k p r o p r i o d o v e s i a c c e n d e r a n n o i r i f l e t t o r i o l i m p i c i n e l 2 0 2 6 , s c o p r e n d o c o m e o g n i c u r v a p o s s a e s s e r e q u e l l a d e c i s i v a . A p p u n t a m e n t o i l 7 m a r z o 2 0 2 6 a l P a l a S e s t o a M i l a n o . - S c e n d i i n p i s t a c o n l a l e g g e n d a O l i m p i c a C a r o l i n a K o s t n e r . U n ’ e s p e r i e n z a p e n s a t a p e r e n t r a r e n e l c u o r e d e l p a t t i n a g g i o a r t i s t i c o a c c a n t o a C a r o l i n a K o s t n e r , s i m b o l o d i e l e g a n z a e d e t e r m i n a z i o n e n e l l o s p o r t i t a l i a n o . T r a p a s s i , r o t a z i o n i e t a n t a i s p i r a z i o n e , g l i o s p i t i p o t r a n n o s c o p r i r e c o m e s i c o s t r u i s c e u n a c a r r i e r a a i m a s s i m i l i v e l l i e c o s a s i g n i f i c h i t r o v a r e a r m o n i a s u l g h i a c c i o . U n i n c o n t r o s p e c i a l e , i l 6 m a r z o 2 0 2 6 p e r s e n t i r s i p a r t e d e l l a s u a m a g i a o g n i v o l t a c h e l e l a m e i n c i d o n o l a p i s t a . - S c e n d i s u l g h i a c c i o c o n l ’ a t l e t a p a r a l i m p i c o A n d r e a M a c r ì . S u l g h i a c c i o d i C o r t i n a , A n d r e a M a c r ì m o s t r e r à c o m e i l p a r a i c e h o c k e y s i a m o l t o p i ù d i u n o s p o r t : è s t r a t e g i a , v e l o c i t à e s o p r a t t u t t o r e s i l i e n z a . G l i o s p i t i i m p a r e r a n n o i g e s t i f o n d a m e n t a l i , s c o p r e n d o l a s t o r i a d i c h i h a t r a s f o r m a t o u n a s f i d a p e r s o n a l e i n u n a s p i n t a p o t e n t e v e r s o i s u o i q u i n t i G i o c h i . I n p r o g r a m m a i l 2 0 e 2 1 f e b b r a i o 2 0 2 6 , è u n ’ o c c a s i o n e p e r l a s c i a r s i t r a v o l g e r e d a l l ’ a d r e n a l i n a d i u n a d i s c i p l i n a i n c o n t i n u a a s c e s a .