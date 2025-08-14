M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " D e v o n o f a r e i n f r e t t a s e n o n v o g l i o n o e s s e r e r i c o r d a t i c o m e i l g o v e r n o c h e h a b l o c c a t o l ' e d i l i z i a i n I t a l i a " . E ' u n o d e i m e s s a g g i c h e l ' a l l o r a a s s e s s o r e a l l ' U r b a n i s t i c a G i a n c a r l o T a n c r e d i i n o l t r a , e r a i l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 4 , a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P a l a z z o M a r i n o C h r i s t i a n M a l a n g o n e . I l m e s s a g g i o è c o n t e n u t o i n u n a d e l l e 4 m i l a p a g i n e d i m e s s a g g i d e p o s i t a t i d a l l a P r o c u r a a l R i e s a m e c h e s i o c c u p a d e l l ' i n d a g i n e s u l l ' e d i l i z i a c h e s t a c a m b i a n d o i l v o l t o d e l l a c i t t à e c h e c o n i r e c e n t i a r r e s t i h a s e g n a t o a n c h e u n t e r r e m o t o n e l l a p o l i t i c a c i t t a d i n a . T a n c r e d i a t t u a l m e n t e è a i d o m i c i l i a r i a n c h e p e r c o n c o r s o i n c o r r u z i o n e , m e n t r e M a l a n g o n e è i n d a g a t o p e r i n d u z i o n e i n d e b i t a .