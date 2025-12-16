M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a G i u n t a e s e c u t i v a s e z i o n a l e d e l l ' A n m d i M i l a n o e s p r i m e " s c o n c e r t o e p r e o c c u p a z i o n e " p e r l a p u b b l i c a z i o n e d i a r t i c o l i d i s t a m p a " t e n d e n t i a d a d o m b r a r e d u b b i s u l r i s p e t t o d e i c r i t e r i d i a s s e g n a z i o n e d e i p r o c e d i m e n t i a i m a g i s t r a t i d e l l a S e z i o n e g i p d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o e s u l r u o l o a s s u n t o d a l l a p r e s i d e n t e d i s e z i o n e n e l l ' i n f l u e n z a r e g l i o r i e n t a m e n t i e s p r e s s i d a i m a g i s t r a t i d e l l ' U f f i c i o c o n l e l o r o d e c i s i o n i " . N e l l a n o t a s i e v i d e n z i a c o m e " s i t r a t t a d i p e s a n t i q u a n t o i n f o n d a t e i l l a z i o n i , s u l l e q u a l i s o n o g i à i n t e r v e n u t i i d i r i g e n t i d e g l i U f f i c i " l a s t e s s a p r e s i d e n t e d e l l ' U f f i c i o g i p E z i a M a c c o r a e i l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o F a b i o R o i a . " L a G i u n t a o s s e r v a c h e è i n a t t o u n a c a m p a g n a v o l t a a d u t i l i z z a r e a s c o p o p r o p a g a n d i s t i c o l e d e c i s i o n i g i u d i z i a r i e , c o n i n a c c e t t a b i l i t e n t a t i v i d i g e t t a r e d i s c r e d i t o s u l f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i c h e o g n i g i o r n o s i o c c u p a n o d i s a l v a g u a r d a r e i d i r i t t i d i t u t t i " .