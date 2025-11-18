R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a v i v e u n a g r a v e e m e r g e n z a d e m o g r a f i c a e s o f f r e d e l p r o b l e m a s t r u t t u r a l e d e i c e r v e l l i i n f u g a . N e l n o s t r o P a e s e a b b i a m o p o c h e n a s c i t e e m o l t e p a r t e n z e , e c o l o r o c h e s e n e v a n n o s o n o s p e s s o i p i ù g i o v a n i e q u a l i f i c a t i . È u n a d o p p i a e m o r r a g i a c h e i n d e b o l i s c e l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o m p e t e r e , m e n t r e l e i m p r e s e f a t i c a n o a t r o v a r e i p r o f i l i n e c e s s a r i " . C o s ì G i u l i a P a s t o r e l l a , d e p u t a t a e v i c e p r e s i d e n t e d i A z i o n e , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l ' d e c r e t o f l u s s i ' . " L e c r i t i c i t à d i m e r i t o d e l p r o v v e d i m e n t o - p r o s e g u e - s o n o n u m e r o s e . S e v o g l i a m o a t t r a r r e p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i d o b b i a m o r e n d e r e p i ù s e m p l i c i i p e r c o r s i d i r i c o n o s c i m e n t o d e i t i t o l i d i s t u d i o c o n s e g u i t i a l l ’ e s t e r o , s u p e r a r e i l m e c c a n i s m o d e l ' c l i c k d a y ’ e r e n d e r e f l e s s i b i l i l e q u o t e d i i n g r e s s i c h e s o n o i n s u f f i c i e n t i a c o p r i r e i l f a b b i s o g n o d e l P a e s e " . " D a u n l a t o c o n q u e s t o d e c r e t o i l G o v e r n o a m m e t t e c h e l ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i , m a c o n t i n u a a d u t i l i z z a r e u n a n a r r a z i o n e s e m p l i c i s t i c a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e , s c h i a c c i a t a s u l t e m a d e g l i s b a r c h i . U n P a e s e s e r i o c o m e l ’ I t a l i a d e v e i n v e c e p a s s a r e d a u n a g e s t i o n e e m e r g e n z i a l e e i d e o l o g i c a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e a u n a v e r a p o l i t i c a d i a t t r a z i o n e d e l l a v o r o s t r a n i e r o , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e m o g r a f i c i e d e l l e i m p r e s e " , c o n c l u d e .