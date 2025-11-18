R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È i n u t i l e c h e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e n u n c i p u b b l i c a m e n t e c h e i l m e c c a n i s m o d e i F l u s s i n o n f u n z i o n a e c r e a i l l e g a l i t à s e p o i n o n f a n i e n t e p e r c a m b i a r l o . Q u e s t a e r a l ' o c c a s i o n e b u o n a p e r i n i z i a r e a s u p e r a r e l a B o s s i - F i n i , d i c u i i F l u s s i s o n o l a l o g i c a c o n s e g u e n z a . E i n v e c e a n c o r a u n a v o l t a a l l e p a r o l e n o n s o n o s e g u i t i i f a t t i ” . L o h a d e t t o i n A u l a a l l a C a m e r a , i l d e p u t a t o M a t t e o M a u r i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e S i c u r e z z a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , a n n u n c i a n d o i l v o t o c o n t r a r i o d e G r u p p o d e m a l d e c r e t o F l u s s i . " S o n o s e m p r e p i ù f r e q u e n t i – h a p r o s e g u i t o l ’ e s p o n e n t e P d - t r a l ' a l t r o , i c a s i d i p e r s o n e a r r i v a t e i n I t a l i a l e g a l m e n t e p e r l a v o r o e f i n i t e s e n z a c o n t r a t t o a c a u s a d i t r u f f e o t e m p i a m m i n i s t r a t i v i t r o p p o l u n g h i . A c h i è s t a t o i n g a n n a t o o s i t r o v a s e n z a p i ù i l d a t o r e d i l a v o r o , i l g o v e r n o n o n o f f r e a l c u n a v i a d ’ u s c i t a : l i s p i n g e d i r e t t a m e n t e n e l l ’ i r r e g o l a r i t à . È u n ' a s s u r d i t à c h e a b b i a m o p r o v a t o a r i s o l v e r e m a d a l l ' a l t r a p a r t e n o n a b b i a m o t r o v a t o n e s s u n a d i s p o n i b i l i t à a l d i a l o g o . E ’ c h i a r o a t u t t i c h e l a L e g a c o n t i n u a a d u s a r e i l t e m a m i g r a t o r i o s o l o p e r c o s t r u i r e c o n s e n s o s u l l a p e l l e d e l l e p e r s o n e , s o s t e n e n d o u n a v i s i o n e c h e r i d u c e i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i a u n a m a n o d o p e r a s e n z a d i r i t t i . N o n è p o l i t i c a m i g r a t o r i a : è l a l o g i c a d e l n e m i c o a l l e p o r t e ” . M a u r i h a i n o l t r e s t i g m a t i z z a t o a l c u n i o r d i n i d e l g i o r n o a p p r o v a t i d a l l a m a g g i o r a n z a c h e h a n n o l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e p i ù d i f f i c i l i i r i c o n g i u n g i m e n t i f a m i l i a r i : “ U n a d e c i s i o n e a s s u r d a e d e m a g o g i c a , p e r c h é i r i c o n g i u n g i m e n t i h a n n o u n a f u n z i o n e s o c i a l e s t a b i l i z z a n t e , f a v o r i s c o n o l a c o e s i o n e , r i d u c o n o i c o n f l i t t i e r i s p o n d e a n c h e a i p r o b l e m i d e m o g r a f i c i d e l P a e s e . C o m e I t a l i a a b b i a m o l a n e c e s s i t à – h a c o n c l u s o - d i u n a p o l i t i c a m i g r a t o r i a r i g o r o s a m a u m a n a , c h e f a v o r i s c a i n t e g r a z i o n e e l e g a l i t à , m a i l g o v e r n o d i f a r e e s a t t a m e n t e l ’ o p p o s t o " .