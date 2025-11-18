R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n q u e s t o d e c r e t o c i a p p r e s t i a m o a d a p r i r e l e p o r t e d e l P a e s e a q u e g l i i m m i g r a t i c h e v e n g o n o q u i c o n l a v o g l i a d i l a v o r a r e , d i c o n t r i b u i r e a u n a c o m u n i t à , a e s s e r e r i s o r s e p e r l a s o c i e t à , n o n p e r c h i h a l u c r a t o s u l l ’ a c c o g l i e n z a d e i m i g r a n t i . N o i v o g l i a m o i m p e d i r e c h e s i r i p e t a n o i n g r e s s i m a s s i c c i d i p e r s o n e a l l ' i n t e r n o d e l n o s t r o P a e s e , a p a r t i r e d a l s i s t e m a d e i r i c o n g i u n g i m e n t i c h e p o i p e s a n o s u l n o s t r o w e l f a r e e s u l n o s t r o S t a t o s o c i a l e a d i s c a p i t o d e g l i a l t r i i t a l i a n i c h e n e h a n n o b i s o g n o " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a I g o r I e z z i i n t e r v e n e n d o i n A u l a . " C h i e d i a m o d i a u m e n t a r e a l d o p p i o i l l i m i t e r e d d i t u a l e p e r i r i c o n g i u n g i m e n t i a t t u a l m e n t e f i s s a t o a 7 m i l a e u r o . V o g l i a m o i n t e r v e n i r e s u i p e r m e s s i , c o n u n a d u r a t a a n n u a l e e n o n p i ù b i e n n a l e , p e r c h é n o n è p e n s a b i l e c h e n o n c i s i a c o n t r o l l o s u l l e p e r s o n e c h e e n t r a n o n e l n o s t r o P a e s e . I r i n n o v i d e v o n o s o t t o s t a r e a d a l c u n i c o n t r o l l i b e n p r e c i s i , s i a f i s c a l i c h e c o n t r i b u t i v i . I l l a v o r o f a t t o i n q u e s t o d e c r e t o c i r e n d e s o d d i s f a t t i : a n d i a m o a v a n t i c o n c o n v i n z i o n e s u i m m i g r a z i o n e , s i c u r e z z a , t u t e l a d e i c i t t a d i n i e d e l s i s t e m a d e l w e l f a r e s o c i a l e , p e r c h é s u q u e s t o t e m a n o n f a r e m o u n p a s s o i n d i e t r o ” , c o n c l u d e .