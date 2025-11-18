R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o d e c r e t o è l ’ e n n e s i m a o c c a s i o n e p e r s a p e r r i m e t t e r e i n p i e d i l ’ a r c h i t e t t u r a c h e s o r r e g g e l e p o l i t i c h e d e l l ’ i m m i g r a z i o n e : n o n c o n t i e n e u n d i s e g n o , p e g g i o r a s o l a l a s i t u a z i o n e ” . C o s ì R o b e r t o G i a c h e t t i , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l D l f l u s s i . “ L a s t r a d a p i ù e f f i c a c e p e r r i d u r r e l ’ i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a s a r e b b e q u e l l a d i p r i v i l e g i a r e e p o t e n z i a r e q u e l l a r e g o l a r e . C o n s i d e r a t o c h e c i c o s t a 3 4 , 5 m i l i a r d i e n e r e n d e 3 9 , n e d e r i v e r e b b e u n b e n e f i c i o a n c h e p e r l e c a s s e d e l l o S t a t o . Q u e s t o d l , t u t t a v i a , n o n s o l o n o n m i g l i o r a l ’ a t t u a l e s i s t e m a , s u p e r a n d o p e r e s e m p i o q u e i c l i c k d a y , d i c u i p e r s i n o i l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o h a e v i d e n z i a t o i l i m i t i . S o p r a t t u t t o , s i l i m i t a a d a p p o r t a r e m i c r o s c o p i c h e c o r r e z i o n i c h e r i s c h i a n o a d d i r i t t u r a d i p e g g i o r a r e l a s i t u a z i o n e . D ’ a l t r o n d e , f i n c h é l ’ a p p r o c c i o d e l g o v e r n o r i m a r r à e s c l u s i v a m e n t e s e c u r i t a r i o , i r i s u l t a t i n o n p o t r a n n o c h e e s s e r e f a l l i m e n t a r i ” , c o n c l u d e .