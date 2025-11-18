Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Questo decreto è lennesima occasione persa per rimettere in piedi larchitettura che sorregge le politiche dellimmigrazione: non contiene un disegno, peggiora sola la situazione. Così Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl flussi. La strada più efficace per ridurre limmigrazione clandestina sarebbe quella di privilegiare e potenziare quella regolare. Considerato che ci costa 34,5 miliardi e ne rende 39, ne deriverebbe un beneficio anche per le casse dello Stato. Questo dl, tuttavia, non solo non migliora lattuale sistema, superando per esempio quei click day, di cui persino il sottosegretario Mantovano ha evidenziato i limiti. Soprattutto, si limita ad apportare microscopiche correzioni che rischiano addirittura di peggiorare la situazione. Daltronde, finché lapproccio del governo rimarrà esclusivamente securitario, i risultati non potranno che essere fallimentari, conclude.