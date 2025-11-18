R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l d e c r e t o f l u s s i n o n a p r e c a n a l i v e r i d i a c c e s s o r e g o l a r e i n I t a l i a m a c r e a l e c o n d i z i o n i p e r i l l a v o r o n e r o , i l c a p o r a l a t o , l a c l a n d e s t i n i t à , a l p i ù s e r v i r à a r e g o l a r i z z a r e p e r s o n e g i à p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o . C o n t i e n e i n s é i l p r i n c i p i o d e l p r o p r i o f a l l i m e n t o p e r c h é s i m u o v e s u l s o l c o d e l l a B o s s i – F i n i c h e p r e s u p p o n e c h e u n i m p r e n d i t o r e s i m e t t a i n a z i e n d a o u n a f a m i g l i a s i m e t t a i n c a s a u n c o l l a b o r a t o r e c h e n o n h a m a i c o n o s c i u t o p r i m a " . C o s ì i l d e p u t a t o M 5 s A l f o n s o C o l u c c i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d e c r e t o F l u s s i . " F i s s a q u o t e s t a b i l i t e a t a v o l i n o - p r o s e g u e - s e n z a c o n o s c e r e i f a b b i s o g n i r e a l i , p r o c e d u r e c h e c a u s a n o r i t a r d i c r o n i c i , c l i c k d a y c h e d i v e n t a n o u n a l o t t e r i a , b u r o c r a z i a i n f i n i t a , i n t e r m e d i a z i o n i o p a c h e . E ' i l d e c r e t o d i u n g o v e r n o i n c a p a c e d i u s c i r e d a l l a l o g i c a d e l l ' e m e r g e n z a . N o i , a l c o n t r a r i o d e l c e n t r o d e s t r a , v o g l i a m o c h e i c i t t a d i n i v i v a n o l ’ i m m i g r a z i o n e n e l c o n t e s t o d e l l a s i c u r e z z a , n o n i n q u e l l o d e l l a p a u r a . S e r v o n o r e g o l e c h i a r e e r i g o r o s e p e r u n ' i m m i g r a z i o n e b e n r e g o l a t a e c h e s i a f a t t o r e d i c r e s c i t a , s v i l u p p o , i n t e g r a z i o n e n e l l a s i c u r e z z a d i i t a l i a n i e i m m i g r a t i . E l a s i c u r e z z a n o n s i f a c o n g l i s l o g a n m a c o n i d i r i t t i e c o n i l l a v o r o " . " M a n o n b a s t a : q u e s t o d e c r e t o F l u s s i è l ’ u l t i m o a t t o d i u n p e r c o r s o d i s a s t r o s o d e l g o v e r n o M e l o n i c h e h a p r o d o t t o e m e r g e n z a , i r r e g o l a r i t à , s p r e c h i e p r o p a g a n d a . O t t o d e c r e t i l e g g e s u l l ’ i m m i g r a z i o n e e i l r i s u l t a t o s o n o p i ù d i 3 0 0 m i l a s b a r c h i i n t r e a n n i . I l b l o c c o n a v a l e è d u r a t o u n a s o l a n o t t e . M a i l c a p o l a v o r o è l ’ o p e r a z i o n e A l b a n i a , q u a s i u n m i l i a r d o p e r c o s t r u i r e c e n t r i c h e s o n o r i m a s t i v u o t i . L ì d e n t r o c i s o n o l e n o s t r e f o r z e d e l l ’ o r d i n e a g u a r d a r e i l n u l l a m e n t r e n e l l e n o s t r e c i t t à a u m e n t a n o i r e a t i p r e d a t o r i . E o g g i l a p r e m i e r M e l o n i è p a s s a t a d a l ' f u n z i o n e r a n n o ' a l ' f u n z i o n e r a n n o f r a d u e a n n i ' . U n f a l l i m e n t o t o t a l e " , c o n c l u d e .