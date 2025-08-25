R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - C h e u n a G u a r d i a c o s t i e r a s t r a n i e r a s p a r i c o n t r o u n a n a v e d i s o c c o r r i t o r i i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i è u n f a t t o g r a v i s s i m o . M a è a n c o r a p i ù g r a v e c h e s i a l a G u a r d i a c o s t i e r a l i b i c a a d d e s t r a t a d a l l ' I t a l i a , s u m e z z i f o r n i t i d a l l ' I t a l i a , a s p a r a r e p e r c i r c a 2 0 m i n u t i c o n t r o u n a n a v e , l a O c e a n V i k i n g , c h e a v e v a a p p e n a s o c c o r s o d e c i n e d i p e r s o n e c h e r i s c h i a v a n o d i m o r i r e i n m a r e . U n ' a z i o n e d e l i b e r a t a e c r i m i n a l e c h e h a m e s s o a r e p e n t a g l i o l a v i t a d i c h i s i t r o v a v a a b o r d o , e q u i p a g g i o i n c l u s o " . L o a f f e r m a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " I l G o v e r n o - a g g i u n g e - c o n d a n n i c o n d e t e r m i n a z i o n e q u a n t o a c c a d u t o c h e n o n è c e r t o d e r u b r i c a b i l e a i n c i d e n t e . E p r e t e n d a u n ' i n d a g i n e i n d i p e n d e n t e e a u t o r e v o l e p e r r i s a l i r e a i r e s p o n s a b i l i . I l p r o t o c o l l o c o n l a L i b i a s i r i v e l a , o g n i g i o r n o d i p i ù , u n a c c o r d o c r i m i n o g e n o c h e n o n h a a l c u n a e f f i c a c i a n e l l a g e s t i o n e d e l f e n o m e n o m i g r a t o r i o " .