R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o v a i n A f r i c a p u r d i n o n p a r l a r e d i i m m i g r a z i o n e i n I t a l i a e d i C o n f e r e n z a s u l l a s i c u r e z z a i n c o r s o a M o n a c o e f a s a p e r e d i n o n c o n d i v i d e r e l e c r i t i c h e d i M e r z s u T r u m p , c o n f e r m a n d o c o s ì t u t t a l a s u a s u b a l t e r n i t à . I n t a n t o i d i s a s t r i d e l s u o G o v e r n o s u l l e p o l i t i c h e s u l l ’ i m m i g r a z i o n e f a n n o a l t r i d a n n i . U n c i t t a d i n o a l g e r i n o , d a q u a s i v e n t ’ a n n i i n I t a l i a c o n f a m i g l i a e f i g l i , t r a s f e r i t o a s o r p r e s a n e l c e n t r o i n A l b a n i a è o r a d a r i s a r c i r e . È q u e s t o i l r i s u l t a t o e f f e t t i v o d e l l e p o l i t i c h e s u l l ’ i m m i g r a z i o n e d e l G o v e r n o : d e c i s i o n i f o r z a t e , c o n t e n z i o s i , e u n d a n n o e c o n o m i c o c h e r i c a d e s u l l e c a s s e p u b b l i c h e " . L o d i c e i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o d e l P d . “ I l c a s o d e l r i s a r c i m e n t o – p r o s e g u e B o c c i a - n o n è u n e p i s o d i o i s o l a t o , m a i l s i m b o l o d i u n a l i n e a c o s t r u i t a p i ù s u g l i a n n u n c i c h e s u l l a s o l i d i t à g i u r i d i c a . S i è s c e l t a l a s t r a d a d e l l a p r o p a g a n d a e d e l l e p r o v e d i f o r z a , s e n z a u n a s t r a t e g i a c o e r e n t e n é s u l p i a n o i n t e r n o n é s u q u e l l o e u r o p e o . M e n t r e s i m o l t i p l i c a n o l e t e n s i o n i e l e c o n t r a d d i z i o n i , l ’ I t a l i a p a g a i l p r e z z o d i s c e l t e i m p r o v v i s a t e c h e n o n r i s o l v o n o i p r o b l e m i e i n d e b o l i s c o n o l a c r e d i b i l i t à d e l P a e s e . D o p o q u a t t r o a n n i , i l b i l a n c i o è c h i a r o : i l c e n t r o i n A l b a n i a , p r e s e n t a t o c o m e s v o l t a e p o c a l e , d i v e n t a i l p a r a d i g m a d i u n a p o l i t i c a m i g r a t o r i a i n e f f i c a c e e c o s t o s a c o n u n l o s p e r p e r o e c o n o m i c o s e n z a p r e c e d e n t i . I f a t t i – c o n c l u d e B o c c i a - p a r l a n o p i ù d e g l i s l o g a n ” .