R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' A s s o c i a z i o n e m i a s t e n i a O d v è i n q u e s t o m o m e n t o f o c a l i z z a t a s u l T r i v e n e t o e v u o l e d a r e u n ' a c c o g l i e n z a a i p a z i e n t i , s o p r a t t u t t o i n p r i m a d i a g n o s i . I n q u e l m o m e n t o h a n n o b i s o g n o d i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c a p i r e c o s a f a r e e c o m e c o m p o r t a r s i c o n l a m i a s t e n i a " . C o s ì M a r c o R e t t o r e , p r e s i d e n t e A m - A s s o c i a z i o n e m i a s t e n i a O d v , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' L a t u t e l a d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e r a r e ' , i n c u i s i è d i s c u s s o d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a m i a s t e n i a g r a v i s , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e , c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i U c b P h a r m a . " O r g a n i z z i a m o a n c h e u n c o r s o d i f o r m a z i o n e t e r a p e u t i c a r i v o l t o a p a z i e n t i , c a r e g i v e r , m e d i c i e i n f e r m i e r i . S i t r a t t a d i u n p e r c o r s o i t i n e r a n t e e c o n g l i s p e c i a l i s t i r i s p o n d i a m o a l l e d o m a n d e c h e p r o v e n g o n o d a i p a z i e n t i " , c o n c l u d e .